  • 27°C
香港時間 : 2022414日 (四) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

山西運城韻達快遞從業者集中隔離14天 因太原韻達檢多宗陽性

社會熱點 14:38 2022/04/14

分享：

分享：

中疾控曾指出，新冠病毒可能通過「物傳人」方式傳播。山西運城發布緊急通告稱，鑒於省會太原的韻達快遞公司在從業人員中檢出多例陽性，存在「物傳人」風險，為防疫情透過寄遞業務輸入運城，所有韻達快遞從業人員需集中隔離14天。

運城市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室周三（13日）發布緊急通告，要求所有韻達快遞從業人員立即向社區（村）報備，配合落實14天集中隔離醫學觀察措施，賦紅碼管理；所有韻達快遞從業人員家屬立即向社區（村）報備，配合落實7天居家隔離醫學觀察措施，賦紅碼管理。

至於4月7日以來收取過快遞的公民，亦需主動向社區（村）報備，並立即進行1次核酸檢測，實施7天自我健康監測，賦黃碼管理。

通告中還提到，廣大市民盡量減少從境外和國內涉疫地區郵購物品，確需收取郵件快件的要做好個人防護。

在國務院聯防聯控機制3月22日新聞發布會上，中疾控專家吳尊友說，在過去兩年多的新冠防控中發現，新冠病毒可能通過「物傳人」的方式進行傳播，但不是疫情的主要傳播方式。他又指，通過洗手可以簡單有效地切斷這一途徑。保持手的清潔衛生可以有效降低新冠病毒感染的風險。

上海大雨 網曝方艙醫院房間漏水（多圖有片）

內地Omicron疫情涉境外快遞？深圳市民收香港快遞健康碼變黃

【涉疫快遞】深圳男接詐騙電話「你快遞包裝檢出陽性」 損失10萬

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國 肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 新冠肺炎

上一篇文章

報告：內地千萬資產家庭增至206萬戶 不動產投資比例降低

下一篇文章

上海大雨 網曝方艙醫院房間漏水（多圖有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【上海疫情】以物易物可樂搶手？男子以愛貓半小時「使用權」換橙
【上海疫情】以物易物可樂搶手？男子以愛貓半小時「使用權」換橙
上海虹口衛健委官員錢文雄傳輕生 胡錫進證死訊
上海虹口衛健委官員錢文雄傳輕生 胡錫進證死訊
共青團中央批「極端女權已成網絡毒瘤」惹議
共青團中央批「極端女權已成網絡毒瘤」惹議
【上海疫情】在滬台灣藝人封控期間「一天只吃一餐」？ 國台辦回應
【上海疫情】在滬台灣藝人封控期間「一天只吃一餐」？ 國台辦回應
上海等8城據報放寬對入境人員等隔離措施 試點「10+7」
上海等8城據報放寬對入境人員等隔離措施 試點「10+7」
【上海疫情】小區封控已久為何仍不斷有陽性感染者？因這三方面
【上海疫情】小區封控已久為何仍不斷有陽性感染者？因這三方面
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款