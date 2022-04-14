山西運城韻達快遞從業者集中隔離14天 因太原韻達檢多宗陽性

中疾控曾指出，新冠病毒可能通過「物傳人」方式傳播。山西運城發布緊急通告稱，鑒於省會太原的韻達快遞公司在從業人員中檢出多例陽性，存在「物傳人」風險，為防疫情透過寄遞業務輸入運城，所有韻達快遞從業人員需集中隔離14天。

運城市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室周三（13日）發布緊急通告，要求所有韻達快遞從業人員立即向社區（村）報備，配合落實14天集中隔離醫學觀察措施，賦紅碼管理；所有韻達快遞從業人員家屬立即向社區（村）報備，配合落實7天居家隔離醫學觀察措施，賦紅碼管理。

至於4月7日以來收取過快遞的公民，亦需主動向社區（村）報備，並立即進行1次核酸檢測，實施7天自我健康監測，賦黃碼管理。

通告中還提到，廣大市民盡量減少從境外和國內涉疫地區郵購物品，確需收取郵件快件的要做好個人防護。

在國務院聯防聯控機制3月22日新聞發布會上，中疾控專家吳尊友說，在過去兩年多的新冠防控中發現，新冠病毒可能通過「物傳人」的方式進行傳播，但不是疫情的主要傳播方式。他又指，通過洗手可以簡單有效地切斷這一途徑。保持手的清潔衛生可以有效降低新冠病毒感染的風險。

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責任編輯：尹航

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