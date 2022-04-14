廣東加快建設芯片戰略儲備中心 支持成立深圳市數據交易所

廣東省工信廳昨日（13日）印發《2022年廣東省數字經濟工作要點》提出， 全面實施「廣東強芯」工程，加快大灣區半導體等產業集團，以及芯片戰略儲備中心的建設； 拓展多元化投融資渠道，加大數字經濟領域企業上市培育力度； 依托現有交易場所建設省數據交易場所，支持成立深圳市數據交易所。

該文件針對發展數字經濟列出了7大項、共30點要求，涉加快推動數字產業化、發揮數據要素作用、優化升級數字基礎設施、完善治理和安全體系等領域。

實施「廣東強芯」，建芯片儲備中心

在推動數字產業化方面，加快灣區半導體、廣大融智、智能傳感器3大產業集團建設，推動集成電路製造項目落地建設，加快芯片戰略儲備中心建設，實施汽車芯片應用牽引工程。推進深圳中芯國際、粵芯二期等重點項目建設投產。圍繞「廣東強芯」戰略，實施重點領域研發計劃「芯片設計與製造」戰略專項。

支持構建「龍頭企業牽頭、高校院所支撐、各創新主體相互協同」的創新聯合體，率先開放電子信息、汽車、先進裝備及家電4類應用場景，聯合國內軟件企業進行攻關，加大高質量軟件人才培育力度。增強關鍵技術創新能力，推進省重點領域研發計劃，聚焦芯片設計與製造、工業軟件、新一代人工智能等領域。

同時，鼓勵國資企業加大投資佈局力度，支持廣州、深圳等具條件的城市創建中國軟件名園試點，統籌推進國家人工智能創新發展試驗區建設等。

加快全國一體化算力網絡大灣區節點建設

在升級數字基礎設施方面，加快全國一體化算力網絡粵港澳大灣區國家樞紐節點建設，佈局建設韶關數據中心集群，推動一批重大數據中心項目落地。支持廣州人工智能公共算力中心、深圳鵬城雲腦、橫琴人工智能超算中心等建設。支持深圳開展粵港澳大灣區大數據中心試點，研究編制數據資源開發利用方案。

實施「粵港澳跨海智慧通道工程」、「廣州港」南沙港區集裝箱碼頭智慧港口工程”等重點項目。完善生態環境監測網絡建設，加快推進生態環境監測智慧創新應用，提升監測設備集成聯網水平。提升廣州、深圳「千兆城市」建設水平。推進電信運營企業、鐵塔公司完善5G網絡建設，提高5G網絡覆蓋。

建立數據法制度，支持深圳建數據交易所

在發揮揮數據要素作用方面，建立健全數據法規制度體系，研究制訂《廣東省數據條例》。推進公共數據資產登記與評估試點，研究制訂公共數據資產登記相關制度。完善公共數據資源管理的體制機制，加快建設省公共數據運營機構，健全公共數據運營規則。建立健全省首席數據官制度試點評估體系。

促進數據交易流通，依托現有交易場所建設省數據交易場所，支持建設深圳市數據交易所，建立健全數據權益、交易流通、跨境傳輸和安全保護等規範。

另外，文件還對加強數據監管治理及政策保障提出多項要求，包括制訂《平台經濟企業合規經營指引》及《粵港澳大灣區企業競爭合規手冊》等政策、嚴格落實《數據安全法》及《個人信息保護法》，另開展數字經濟統計監測，指導深圳、東莞進行監測試點探索，形成數字經濟全面、有效的統計監測方法。

責任編輯：陳建錫