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中疾控發布居家隔離人員防控要求 對象4類人士

社會熱點 15:03 2022/04/14

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內地新冠肺炎疫情仍在升溫，中國疾控中心周三（13日）在微信公眾號發布「居家隔離人員防控要求」，提到最好單獨居住；如果只有一套房屋，要選擇通風較好的房間隔離，並避免共用衛生間。

對於哪些人符合居家隔離要求，中疾控回應稱，根據現行的新冠肺炎防控方案（第八版）附件6，居家醫學觀察的管理對象為：

1. 密切接觸者和密接的密接中特殊人群

2. 實施「7+7」的入境人員

3. 出院後的患者和解除隔離後的無症狀感染者

4. 其他經專業人員評估無法進行集中隔離醫學觀察的人員

歐盟商會致函胡春華籲調整防疫政策 京：任何措施都有代價

滬專家撰文 倡無症狀感染居家隔離 籲關注額外死亡問題

而上述「居家隔離人員防控要求」，具體涉及到房間、居家隔離醫學觀察者管理、共同居住者防護這三方面。

對於房間的要求提到，家中如果有多套房屋，最好單獨居住；如果只有一套房屋，選擇通風較好的房間作為隔離室，保持相對獨立。盡量使用單獨衛生間，避免與其他家庭成員共用衛生間。條件不允許，最好不要選擇居家隔離。

與此同時，房間盡量避免使用空調，如要使用應選擇分體空調。房間內應當配備體溫計、紙巾、口罩、一次性手套、消毒劑等個人防護用品和消毒產品，以及帶蓋的垃圾桶。室內應放置桌凳，作為非接觸式傳遞物品的交接處（如送餐，並做好消毒）。

至於居家隔離醫學觀察者管理要求，規定應在衛生機構評估及社區管理人員指導下，進行居家隔離；拒絕一切探訪，居家隔離期間不得外出。如因就醫等確需外出，需經所在社區管理人員批准後方可，安排專人專車，全程做好個人防護，落實閉環管理。

隔離者並應按時向社區管理人員報告提問、症狀等，並按照防控要求配合社區完成核酸檢測。

共同居住者防護方面，共同居住者或陪護人員一併遵守居家隔離管理要求。與隔離者共處一室時，應規範佩戴口罩，並及時更換；與居家隔離者任何直接接觸，或離開其居住空間後，準備食物、飯前便後、戴手套前、脫手套後要清潔雙手及消毒。保持居室通風；做好家居日常清潔和消毒。

責任編輯：林佩怡

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