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【A股】國常會釋出寬鬆訊號 滬指震盪收漲超1% 

經濟脈搏 15:18 2022/04/14

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內地疫情未見平息，加上外貿等經濟數據欠佳，內需偏弱，周三（13日）的國務院常務會議上提及「適時運用降準等貨幣政策工具」。受消息刺激，今日滬指收漲1.22%，報3225點；深成指漲1.27%，報11714點；創指跌0.02%，報2466點。

今日（14日）指數早間大幅高開，盤中走勢分化，滬指表現強勢，創指寬幅震蕩由紅翻綠，權重寧德時代、恩捷股份、陽光電源等紛紛走低，汽車整車、白酒、新冠檢測等板塊漲幅居前。午後指數衝高回落，滬指一度漲近2%，煤炭股再度大漲，半導體板塊明顯走強，白酒股拉升。

截至收市，滬指漲1.22%，報3225點，成交額達4,012億元；深成指漲1.27%，報11714點，成交額達4,689億元；創指跌0.02%，報2466點，成交額達1,589億元。滬深兩市合計成交8,701億元。

從板塊上看，煤炭、白酒、新冠檢測板塊漲幅居前，旅游、航運、統一大市場概念板塊跌幅居前。

昨日召開的國務院常務會議決定，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備覆蓋率，適時運用降準等貨幣政策工具，推動銀行增強信貸投放能力，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶的支持力度，向實體經濟合理讓利，降低企業綜合融資成本。會議又部署促進消費的政策舉措。

《國際金融報》指出，多位專家認為，從歷史經驗來看，國常會提及降準預示近期人行會有降準等政策工具出台。最快預計於本周五落地。

國常會釋信號 官媒：降準即將落地 專家料最快本周

國常會：適時運用降準等貨幣政策工具 降低融資成本

【中國經濟】政府顧問指貨幣政策仍有較大空間 應降準降息撐經濟

責任編輯：尹航

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