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內地多地現氣溶膠傳播導致染疾 專家稱可這樣預防

社會熱點 16:04 2022/04/14

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內地多地近日有居民因氣溶膠而染疾，據報道，有專家表示，預防的方法是通風和消毒等措施。

根據3月14日發布的新冠病毒肺炎診療方案（試行第九版），新冠病毒的傳播途徑有3種：經呼吸道飛沫和密切接觸傳播是主要的傳播途徑；在相對封閉的環境中經過氣溶膠傳播；接觸被病毒污染的物品後也可造成感染。

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與其他傳播途徑相比，氣溶膠傳播似乎更加「飄忽不定」，這和氣溶膠的特性有很大關係。

據中新社報道，湖北大學生命科學學院教授陳純琪解釋，很多行為都可以產生氣溶膠，比如呼吸、咳嗽、說話、吐痰、嘔吐、大小便（水沖洗）等。醫學檢驗員等人員在接觸患者的血液、尿液、糞便等樣本時可產生氣溶膠。由於產生氣溶膠的途徑很多，也使得病毒通過氣溶膠的傳播增加了更多的不確定性和隱匿性。

不過陳純琪表示，一般來說，新冠病毒無症狀感染者的新冠病毒CT值是比較高的，所產生的氣溶膠裏的病毒載量也會比較低，因此傳播力也較差。

內地多地現氣溶膠傳播新冠

室外的預防也不可鬆懈

對於預防的方法，陳純琪表示，氣溶膠比較怕空氣流通，風一吹，氣溶膠就能很快散開。因此在室內勤通風，是有效預防氣溶膠傳播的方式之一。

如果戶外沒有風，那麽氣溶膠中的病毒載量也能達到一定的濃度。在公共場所，無論室內還是戶外，一定要規範地戴好口罩，特別是在電梯、出租車、辦公室等密閉狹小的空間內。

陳純琪建議，日常盡量不要去人員密集的地方，和別人保持一定距離，一般來說將2米作為預防的安全距離。勤洗手、勤消毒。

對於預防下水道途徑的氣溶膠傳播，盡量在使用馬桶的時候，閉蓋沖水。

責任編輯：李冰琪

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