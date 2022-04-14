康師傅老壇酸菜麵重新上架 指上海已賣光 網民：因沒得選

央視上月曝光「老壇酸菜包竟是土坑醃製」後，老壇酸菜即食麵相關產品被下架。據報，康師傅老壇酸菜即食麵近日重返超市貨架，引發熱議，其中康師傅上海地區業務員更稱，老壇酸菜即食麵已在上海重新上架，而且賣光了。

不過，網民似乎對這一產品未恢復信心，擔心食品安全，不少人表示想到腳踩酸菜的畫面「還是算了吧」，有人則稱不吃裡面的酸菜。還有網民對「上海賣光」這一說法，認為是在疫情封控之下「沒辦法才買的」。但也有人稱，如果真的用講衛生做的醃菜、麵餅，可以選擇照吃不誤。

九派新聞引述媒體報道，康師傅客服稱，只有4間工廠生產的老壇酸菜麵涉及「插旗菜業」，該4家工廠的產品全部下架，而且目前沒有再生產即食麵，而其他工廠生產的老壇酸菜麵可以正常食用。

此外，康師傅上海地區業務員稱，老壇酸菜方便麵已在上海重新上架而且賣光了，倉庫都空了。

值得一提的是，在周二（12日），老壇酸菜方便麵重返雲南昆明超市貨架，還擺放著嵩明縣市場監督管理局下發的《行政建議書》。據澎湃新聞走訪發現，其附帶的市監局文件已撤除；市監局稱，正核查行政建議書為何張貼在超市。

內地網民留言：

上海如果有其他選擇，它還會選擇老壇酸菜面嗎？ 那還不是因為上海沒辦法才買的嗎。 食品安全就是個笑話，一天說國外食品對我們雙標，但是發現食品問題，風聲過了，又可以繼續賣。 最後的倔強都沒了再不買都沒吃的了。

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責任編輯：林佩怡

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