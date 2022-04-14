內地多地調升最低工資標準 上海2590元居榜首

內地多地近日調升最低工資標準，據人社部發佈的各地區最低工資標準情況，4月份以來，第一檔月最低工資標準在2000元及以上的地區增至13個。其中上海以2590元（人民幣，下同）居榜首，深圳以2360元次之，北京則以2320元排第三。

根據內地《最低工資規定》，最低工資標準採取「月最低工資標準」和「小時最低工資標準」兩種形式。月最低工資標準適用於全日制就業勞動者，小時最低工資標準適用於非全日制就業勞動者。

北京小時最低工資標準最高

參照人社部最低工資標準情況（截至4月1日），以「月最低工資標準」來看，前五名依次為上海（2590元）、深圳（2360元）、北京（2320元）、廣東（2300元）和江蘇（2280元）。

其中，上海月最低工資標準為全國最高，且不含勞動者個人依法繳納的社會保險費和住房公積金，由用人單位另行繳納，因此上海的月最低工資標準「含金量」也更高。

從「小時最低工資標準」來看，北京小時最低工資標準為25.3元，為全國最高。其次分別是上海（23元）、天津 （22.6 元）、廣東（22.2元）和江蘇（22元）。

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據了解，省內各地區可根據當地經濟情況選擇相應檔次執行最低工資標準，第一檔一般為省會城市及一些發達城市採用，第二檔一般為地級市採用，第三檔一般為縣及以下地區採用。以重慶為例，月最低工資標準第一檔從1800元調整為2100元，第二檔從1700元調整為2000元。

標準上調有助增加職工收入

最低工資標準上調，有助於增加職工收入，特別是對於低收入職工的工資水準有直接拉動作用。此外，與最低工資相關的失業保險金、醫療期內的病假工資、試用期的工資以及單位停工、停業等情況下職工的基本生活費，也會隨最低工資標準上漲而提升。

據中新網報道，中國勞動學會特約研究員蘇海南表示，最低工資調整要處理好保障職工最低勞動報酬權益和企業承受能力這兩者之間的平衡關係，既要滿足保障低收入勞動者及其贍養人口基本生活的需要，又要確保企業能夠承受最低工資上漲推動的人工成本增加並實現可持續發展，這兩者要把握好一個相互協調平衡的度。

責任編輯：易燕丹

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