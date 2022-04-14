疫情衝擊生產經營 商務部：全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通

內地新冠肺炎疫情未消退，在嚴格封控措施下，企業生產經濟受影響。中國商務部周四（14日）表示，將全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通，並幫助疫情重點地區的外資企業，協調解決復工復產等問題。

商務部周四舉行例行新聞發布會，發言人束珏婷表示，今年以來，面對錯綜複雜的國內外經濟形勢，中國外貿頂住壓力，首季以人民幣計進出口按年增長10.7%，開局總體良好，為實現全年目標打下了較好基礎。

但她指出，也清醒認識到，外貿發展的環境更趨嚴峻複雜，面臨諸多風險挑戰。從國際看，全球供應鏈瓶頸仍未緩解，通脹壓力上升，主要經濟體貨幣政策趨緊，全球經濟和貿易增速下降。而國內近期本土疫情多點頻發，部分外貿企業生產經營受到影響，物流運輸受阻，長三角、珠三角等地區供應鏈不暢，企業綜合成本居高不下。

她強調，中國外貿產業基礎雄厚，長期向好的基本面沒有改變，實現進出口保穩提質目標仍具備諸多有利條件。當局將持續密切關注形勢變化，抓好已出台穩外貿政策的落地見效，研究切實有效的新政策，並打通堵點、解決難點、消除痛點，全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通，為外貿企業紓困解難，努力保持全年外貿運行在合理區間。

更多外企員工準備離開中國？ 商務部：特別助疫情重點地區外企解決問題

另外，被問到疫情以來外企越來越難請高技術人員和高管到中國工作，現在面臨上海等地集中隔離現象及更多不確定性，更多員工準備離開中國，束珏婷表示，近期，國內疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，對內外資企業的生產經營活動造成了一定影響。

她稱中方高度重視，在外貿外資協調機制下，設立重點外資項目工作專班，商務部會同有關部門和地方積極採取措施幫助企業解決可能面臨的困難和問題，特別是幫助疫情重點地區的外資企業，協調解決復工復產、人員入境、物流運輸等方面的具體問題。經過各方的共同努力，一些企業反映的困難陸續得以緩解。

束珏婷表示，商務部將繼續密切關注疫情態勢，進一步發揮重點外資項目工作專班作用，與相關部門和地方一道，針對外資企業反映的新情況新問題，快速響應，及時協調解決，幫助企業實現穩定有序經營。

責任編輯：林佩怡

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