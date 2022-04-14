新西蘭最高法院裁定 可將一謀殺案疑犯引渡到中國受審

新西蘭最高法院周三（13日）裁定，可以把將一名涉及謀殺案的男子，引渡到中國受審。此項裁決被視為有重大意義，如果被告最終被送往中國，將是新西蘭首次將疑犯引渡至中國受審。

綜合外媒報道，新西蘭最高法院以3比2裁決認為，能夠向新西蘭官員作出充分保證，被告可以得到公平審判，不會受到酷刑。

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被告律師：失望及難以理解 將設法阻止引渡

涉案的南韓裔、新西蘭永久居民金京燁（Kyung Yup Kim），被控在2009年於上海殺害一名20歲女侍應。金京燁否認控罪。他的律師對高院裁決表示失望，亦難以理解，指過去10年來多數國家都停止向中國的引渡，律師並質疑任何外交保證都無法防範酷刑。

律師表示，將設法阻止引渡，包括向聯合國人權委員會提出申訴，必要時並根據被告的健康狀況，提出新的司法審查。他指，被告患有嚴重抑鬱，小腦腫瘤和肝腎疾病。

法院認為中國能充分保證 被告可獲公平審判

新西蘭與中國之間沒有引渡條約。而新西蘭最高法院裁決認為，中國能夠給予足夠的保證，金京燁可以得到公平審判，不會受到酷刑；並承諾讓金京燁在上海關押期間，新西蘭領事館人員可以在審判前，每48小時探望一次等。

案發在2009年，金京燁被指在上海旅行期間，殺害一名女侍應。中國警方表示，他們掌握法醫和間接證據，表明金與案件有關。警方又指，金曾心急如焚告訴熟人，他可能「打死了一個妓女」。金京燁自稱無辜。

2012年，新西蘭政府接獲中方引渡請求。2016年，新西蘭司法部同意接受中方的引渡要求，被告循法律途徑反對，上訴法院2019年裁決，命令政府重新評估有關引渡安排，惟裁決周三遭最高法院推翻。

就酷刑問題，中方曾表示，中國反對酷刑的決心堅定不移；全面推進依法治國，深化司法改革，加強人權保障。特別是修改後的刑事訴訟法規定，不得強迫任何人證實自己有罪，嚴禁刑訊逼供。

責任編輯：林佩怡

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