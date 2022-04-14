上海老人求救電話喊「救救老百姓」 當地居委：陽性已送院

上海疫情封控亂象頻傳，一段「上海徐匯永康市民求救電話」近日引發關注，通話中一位伯伯表示去醫院要做CT，悲喊「就不能救救我們的老百姓嗎」，居委會工作人員只能無奈回應「我無能為力」。

據內地傳媒報道，有關居委會工作人員表示，電話錄音中的長者是陽性感染者，已經送至醫院。

長者再到醫院做CT沒回音 工作人員：無能為力

在該段長近5分鐘的電話錄音中，伯伯打電話給居委會，說自己很難受，出現喉嚨痛、體溫升高等症狀，藥都吃完了，想到醫院看病要做CT，卻遲遲沒有回音。

接電話的工作人員說，已幫伯伯報了，但他們沒有回應。他表示不是不管，而是自己還有很多東西都在上報，「今天還想辦法送走一個孕婦、處置一個過世的老人」，「不是我們不作為，而是我們做了很多事情，我們無能為力，居委會能做的事情我都做到了，居委會不該做的事情，我也做到了」。

該名工作人員說，他也很著急，但無能為力，一點辦法都沒有，「現在我面前放的不是你一個，是有一群這樣的人群在我面前，就是他們不處置... ...也許哪一天我承受不了，我先退出了... ...我比你更委屈」。

【網傳錄音連結】

伯伯表示打過很多電話，但都沒有接通，「就不能救救我們的老百姓嗎？」工作人員稱，「我也想啊」，「我比你更傷心。因為您僅僅是一個家庭，我看到的是無數個家庭」。

工作人員稱很多老人常用藥即將耗盡

這段錄音在網絡引起關注。「上觀新聞」報道，該段通話發生在4月12日中午，接聽電話的徐匯區天平路街道永康居民區黨總支書記張臻。致電的是居民于文明，他在4月7日新冠陽性。據徐匯區最新消息，13日下午，于老先生已在安排下，轉運至區級定點醫療機構第八人民醫院收治。

張臻回應自己在電話中「失控」，稱自己剛好應急處理完3件事，包括電話中提到的孕婦轉運，還有為一位高齡過世老人料理後事，都對他情緒有影響。

他又表示，大部分老人在封控前所配的常用藥物，都是根據此前發布的浦西4月1日至5日這個封控時長來儲備，但至今很多老人的常用藥即將耗盡，代配藥的需求缺口非常大。

報道並指，張臻已經30多天沒有回家，既想念身在浦東的父母，也想念妻子和年僅4歲的女兒。在很多問題還沒有解答前，他和同事還將繼續堅守崗位。

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責任編輯：林佩怡

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