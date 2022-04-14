  • 27°C
香港時間 : 2022414日 (四) 19:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海老人求救電話喊「救救老百姓」 當地居委：陽性已送院

社會熱點 19:18 2022/04/14

分享：

分享：

上海疫情封控亂象頻傳，一段「上海徐匯永康市民求救電話」近日引發關注，通話中一位伯伯表示去醫院要做CT，悲喊「就不能救救我們的老百姓嗎」，居委會工作人員只能無奈回應「我無能為力」。

據內地傳媒報道，有關居委會工作人員表示，電話錄音中的長者是陽性感染者，已經送至醫院。

長者再到醫院做CT沒回音 工作人員：無能為力

在該段長近5分鐘的電話錄音中，伯伯打電話給居委會，說自己很難受，出現喉嚨痛、體溫升高等症狀，藥都吃完了，想到醫院看病要做CT，卻遲遲沒有回音。

接電話的工作人員說，已幫伯伯報了，但他們沒有回應。他表示不是不管，而是自己還有很多東西都在上報，「今天還想辦法送走一個孕婦、處置一個過世的老人」，「不是我們不作為，而是我們做了很多事情，我們無能為力，居委會能做的事情我都做到了，居委會不該做的事情，我也做到了」。

該名工作人員說，他也很著急，但無能為力，一點辦法都沒有，「現在我面前放的不是你一個，是有一群這樣的人群在我面前，就是他們不處置... ...也許哪一天我承受不了，我先退出了... ...我比你更委屈」。

網傳錄音連結

伯伯表示打過很多電話，但都沒有接通，「就不能救救我們的老百姓嗎？」工作人員稱，「我也想啊」，「我比你更傷心。因為您僅僅是一個家庭，我看到的是無數個家庭」。

工作人員稱很多老人常用藥即將耗盡

這段錄音在網絡引起關注。「上觀新聞」報道，該段通話發生在4月12日中午，接聽電話的徐匯區天平路街道永康居民區黨總支書記張臻。致電的是居民于文明，他在4月7日新冠陽性。據徐匯區最新消息，13日下午，于老先生已在安排下，轉運至區級定點醫療機構第八人民醫院收治。

張臻回應自己在電話中「失控」，稱自己剛好應急處理完3件事，包括電話中提到的孕婦轉運，還有為一位高齡過世老人料理後事，都對他情緒有影響。

他又表示，大部分老人在封控前所配的常用藥物，都是根據此前發布的浦西4月1日至5日這個封控時長來儲備，但至今很多老人的常用藥即將耗盡，代配藥的需求缺口非常大。

報道並指，張臻已經30多天沒有回家，既想念身在浦東的父母，也想念妻子和年僅4歲的女兒。在很多問題還沒有解答前，他和同事還將繼續堅守崗位。

上海虹口衛健委官員錢文雄傳輕生 胡錫進證死訊

【上海疫情】小區封控已久為何仍不斷有陽性感染者？因這三方面

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

康師傅老壇酸菜麵重新上架 指上海已賣光 網民：因沒得選
今日
康師傅老壇酸菜麵重新上架 指上海已賣光 網民：因沒得選
上海大雨 網曝方艙醫院房間漏水（多圖有片）
今日
上海大雨 網曝方艙醫院房間漏水（多圖有片）
上海虹口衛健委官員錢文雄傳輕生 胡錫進證死訊（更新版）
今日
上海虹口衛健委官員錢文雄傳輕生 胡錫進證死訊（更新版）
內地增近3萬本土感染 上海增27719宗再破單日記錄（第二版）
今日
內地增近3萬本土感染 上海增27719宗再破單日記錄（第二版）
【上海疫情】小區封控已久為何仍不斷有陽性感染者？因這三方面
今日
【上海疫情】小區封控已久為何仍不斷有陽性感染者？因這三方面

你可能感興趣

康師傅老壇酸菜麵重新上架 指上海已賣光 網民：因沒得選
今日 15:52
康師傅老壇酸菜麵重新上架 指上海已賣光 網民：因沒得選
上海大雨 網曝方艙醫院房間漏水（多圖有片）
今日 13:46
上海大雨 網曝方艙醫院房間漏水（多圖有片）
上海虹口衛健委官員錢文雄傳輕生 胡錫進證死訊（更新版）
今日 17:05
上海虹口衛健委官員錢文雄傳輕生 胡錫進證死訊（更新版）
網絡熱話 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 喉嚨痛 疫情 醫療機構 上海 中國

下一篇文章

內地多地調升最低工資標準 上海2590元居榜首
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【上海疫情】以物易物可樂搶手？男子以愛貓半小時「使用權」換橙
【上海疫情】以物易物可樂搶手？男子以愛貓半小時「使用權」換橙
上海虹口衛健委官員錢文雄傳輕生 胡錫進證死訊（更新版）
上海虹口衛健委官員錢文雄傳輕生 胡錫進證死訊（更新版）
【上海疫情】在滬台灣藝人封控期間「一天只吃一餐」？ 國台辦回應
【上海疫情】在滬台灣藝人封控期間「一天只吃一餐」？ 國台辦回應
共青團中央批「極端女權已成網絡毒瘤」惹議
共青團中央批「極端女權已成網絡毒瘤」惹議
【上海疫情】小區封控已久為何仍不斷有陽性感染者？因這三方面
【上海疫情】小區封控已久為何仍不斷有陽性感染者？因這三方面
內地增近3萬本土感染 上海增27719宗再破單日記錄（第二版）
內地增近3萬本土感染 上海增27719宗再破單日記錄（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款