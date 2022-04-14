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人行：已有100多個城市的銀行自主下調房貸利率

經濟脈搏 19:30 2022/04/14

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中國人民銀行今日召開2022年一季度金融統計數據新聞發布會。人行稱，全國已經有100多個城市的銀行自主下調房貸利率。

人行金融市場司司長鄒瀾表示，新冠肺炎疫情發生以來，部分居民收入受到短期影響，存在推遲償還月供、重新安排還款計劃的需求，銀行從貸後風險管理的角度出發，對於此類特殊情形，也需要有針對性的安排。

人行：已有100多個城市的銀行自主下調房貸利率

他提到，2020年1月，人行等五部門聯合印發通知，其中明確對於受疫情影響的四類人群，金融機構要靈活調整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限，對因疫情影響未能及時還款的可不作逾期記錄報送。

近期，房貸利率下調主要是發生在銀行層面。3月份以來，由於市場需求減弱，全國已經有一百多個城市的銀行根據市場變化和自身經營情況，自主下調了房貸利率，平均幅度在20個到60個基點不等。

此外，部分省級市場利率定價自律機制也配合地方政府的調控要求，根據城市實際情況，在全國政策範圍內，下調了本城市首付比例下限和利率下限，這是城市政府、銀行根據市場形勢和自身經營策略，做出的差別化、市場化調整，適應了房地產市場區域差異的特征。

責任編輯：李冰琪

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