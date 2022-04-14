知名媒體人去信衛健委籲「依法更新疫情評估方式」 微博即被封

上海持續高壓防控之際，在微博擁有逾536萬追蹤人數的知名媒體人鄧飛13日去信國家衛健委稱，封控措施已為社會穩定和市民生活造成諸多影響，當局應履行法定工作職責，及時對上海等地的Omicron疫情展開新的評估及分類工作，以消除市民不安。信件引發討論，鄧飛隨後被微博禁言，指他違反相關法律。

鄧飛在公開信中稱，前年武漢發生疫情後，衛健委即發布公告將其納為「傳染病防治法」乙類傳染病，採取甲類傳染病的預防、控制措施，以避免多數人群遭遇感染和侵害，爭取短時間內將感染數、死亡數降到最低，確實獲得防疫成就。如今大流行已邁入第3年，以Omicron為主要流行株。上海市這波疫情中，以無症狀感染者佔絕大多數，許多意見皆提到，Omicron毒性降、致死率降，應該要對上海等地的疫情重新評估，實事求是地安排下一輪防控措施。

鄧飛稱，這是一個科學專業問題，需要國家相關部門依法研究和確認。若經評估後，Omicron所導致的傳染病仍屬於乙類傳染病，就要繼續按照甲類傳染病防治，當地政府採取封城、隔離等措施依法有據。倘若可歸為丙類傳染病，就「應該調整防疫作法，避免對群眾的非法侵害、減少不必要的損失」。

內容引網民爭論

公開信的內容激起正反兩方爭辯，贊同者直言「現在敢於說真話的人愈來愈少了」、「身在上海，被封快1個月了，真的很火大」、「科學防疫，依法行政」、「我們需要調整的是手段而不是調整清零的目標」。反對者則批評，「武漢封得了，西安封得了，沒道理上海不能封」、「看看香港疫情」。

內地傳染病防治法將傳染病分為甲類、乙類和丙類，甲類傳染病包括鼠疫、霍亂等，新冠則屬於乙類。該法第4條規定，乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和人感染高致病性禽流感，採取甲類傳染病的預防、控制措施。

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責任編輯：陳建錫