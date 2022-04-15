內地增逾2.4萬宗本土確診 上海回落至23072宗

内地昨日（14日）新增本土感染2,4166宗，其中上海佔2,3072宗，比前日略有回落。國務院副總理孫春蘭昨晚再強調，要堅持動態清零不動搖。

據國家衛健委通報，內地昨日增本土病例3472宗，包括上海3200宗，吉林174宗，廣東22宗，其餘分佈在浙江、山西、福建、黑龍江等地，涉21省市。

另增本土無症狀2,0694宗，其中上海1,9872宗，吉林342宗，廣東19宗，其餘分佈在廣西、江蘇、安徽、山西、湖北、河南等地。

在上海，市衛健委今日（15日）召開疫情防控發佈會，上海衛健委通報，昨天，全市本土病例出院543例、解除集中隔離醫學觀察8070例，他們將返回居住地接受健康監測。

上海市副市長彭沉雷通報：本輪疫情以來，我們始終堅持「動態清零」總方針，嚴格落實疫情防控各項措施，按照「應隔盡隔」要求，積極籌措本地密接人員隔離房源，從細從實推進轉運隔離，盡最大努力阻斷疫情傳播鏈條。

他指出，目前籌集的房源基本可以滿足當天生成的密接人員隔離要求。

孫春蘭4月13日至14日在上海調研指導疫情防控工作，主持疫情分析會、專題會，對下一步重點工作作部署。她強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，推進幹部層層「包保」，明確落實責任，拿出實招硬招，研究制訂攻堅行動方案，儘早實現社會面清零目標。

責任編輯：袁瑋婧