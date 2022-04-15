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【上海疫情】網傳徵張江人才公寓引警民衝突 張江集團：租戶阻撓已平息（有片）

社會熱點 11:33 2022/04/15

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昨日（14日），網傳上海張江人才公寓被強征為上海密接人員隔離點，引發警民衝突。張江集團今天（15日）對此回應稱，部分租戶阻撓隔離點施工，現事態已平息。

網傳視頻顯示，身穿防護服的上海警察與當地住戶激烈爭吵，並有肢體衝突，有居民被警方控制，亦有居民下跪磕頭，被警察強烈拉扯。

發佈視頻的網民稱，發佈視頻的網友稱，自己是張江納仕人才公寓居民，張江集團三天前要求其中幾棟樓的住戶搬走，用作防疫隔離點，受影響的居民達500人。社區居民與張江集團和張江政府進行了兩天的談判，對方同意協商，但周四當天卻派來大批警察，強行將不願搬走的居民驅離。

據澎湃新聞報道，張江集團的聲明稱，張江納仕人才公寓是張江集團投資建設的國有產權租賃住宅，於2021年8月開始運營。疫情以來，政府有關部門已啟用未入駐的五幢樓，用作核酸、抗原檢測異常人員隔離用房。12日，政府又要求繼續徵用另外九棟樓。

聲明稱，張江集團這兩天已與其中39戶租戶協商變更合同，並給予變更補償，前述租戶也已搬遷至社區內其他房間。14日公司前往組織隔離圍網施工時，遭到另一些租戶的阻撓，有關部門進行了現場處置，事態已經平息。

在今天上海的疫情防控發佈會上，上海市副市長彭沉雷提到，為做好本地密接人員集中隔離，各區想方設法，通過徵集、騰挪、歸併等方式，盡力做好房源儲備。目前籌集的房源基本可以滿足當天生成的密接人員隔離要求。

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責任編輯：袁瑋婧

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