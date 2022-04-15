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加強網絡平台遊戲直播管理 中宣部：嚴禁違法失德人員利用直播發聲出鏡

社會熱點 12:04 2022/04/15

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內地將加強網絡視聽節目平台遊戲直播管理，中宣部及國家廣電總局聯合印發通知，嚴禁網絡視聽平台傳播違規遊戲，嚴禁違法失德人員利用直播發聲出鏡等等。

據國家廣播電視總局消息，網絡視聽節目管理司和中共中央宣傳部出版局週二（12日）印發通知，稱一段時間以來，網絡直播亂象、青少年沉迷遊戲等問題引起社會廣泛關注，亟需採取有力措施予以嚴格規範。

根據《未成年人保護法》和網絡直播、網絡遊戲等相關管理規定，通知指，網絡影視劇、網絡綜藝、網絡直播、短視頻等各類網絡視聽節目均不得直播未經主管部門批准的網絡遊戲，不得通過直播間等形式為各類平台的違規遊戲內容進行引流。

網絡主播應堅持健康的格調品味

通知還要求，加強遊戲直播內容播出管理，完善節目監看和輿情監測機制。加強遊戲主播行為規範引導。網絡主播應堅持健康的格調品味，自覺擯棄低俗、庸俗、媚俗等低級趣味，自覺反對流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象、拜金主義等不良現象，自覺抵制有損網絡文明、有悖網絡道德、有害網絡和諧的行為。

通知還要求，網絡直播平台在主播和嘉賓選用上要嚴格把關，對政治立場不正確、違反法律法規、違背公序良俗的失德失范人員堅決不用。

對於未成年人，通知督促網絡直播平台建立並實行未成年人保護機制，嚴格履行分類報審報備制度。

中宣部廣電總局要求播音員主持人淨化交際圈 政治素質為首要

內地召開網遊審批培訓 這些全都不合規（組圖）

中央網信辦：嚴防違法失德明星藝人利用春節晚會、直播等復出

責任編輯：袁瑋婧



 

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