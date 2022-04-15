小鵬汽車董事長：若滬供業鏈無法復產 5月所有整車場或需停工

小鵬汽車董事長何小鵬在微信朋友圈發文表示，如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態復工復產的方式，5月可能內地所有的整車廠都要停工停產了。

據網傳何小鵬朋友圈截圖顯示，他亦表示部分部委和主管部門正在盡全力協調。

澎湃新聞報道，華為消費者業務CEO、智能汽車BU CEO余承東亦在微信發文表示，如果上海不能復工復產，5月之後所有涉及上海供應鏈的科技及工業產業，都會全面停產，尤其汽車產業。 他表示，4月中旬開始，部分企業就已經開始因上海等封閉，導致供應鏈斷供停產。如果持續下去，產業經濟損失及代價將會很大。



蔚來汽車CEO李斌此前就表示，「一輛車差一個零件都沒法生產。受長春和河北疫情影響，3月中旬我們有些零部件就斷供了，靠着一些零部件庫存勉強支持到上周。最近又碰上上海和江蘇等地疫情，很多合作夥伴供不了貨，只能暫停生產。」李斌直言，這樣的情況並不是蔚來一家，很多廠商都暫停生產。

上海因疫情自3月底開始分批封控。特斯拉在上海的超級工廠自3月28日進入停工狀態，至今仍未復工。早前有證券商引述消息稱，由於上海實施封控防疫措施，特斯拉(Tesla)旗下上海車廠的停工時間可能較預期長，最快要到5月中才復工。

德國汽車零件大廠Bosch亦在週二（12日）宣布，除在上海的工廠，位於東北長春的工廠也已經停產。

緊鄰上海的昆山實施靜默管理，台廠PCB供應鏈如：欣興、亞電、台光電、楠梓電等，已陸續公告將延長停工至19日。

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責任編輯：袁瑋婧