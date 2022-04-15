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發改委：要為民企參與新型基建創造更多有利條件

經濟脈搏 14:28 2022/04/15

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國家發展改革委今日（15日）表示，將進一步調動市場主體活力，為民企參與新型基建創造更多有利條件。

發改委召開新聞發佈會，介紹積極擴大有效投資有關情況。技術司副司長孫偉表示,加快新型基礎設施建設是擴大有效投資的重要舉措，今年的政府工作報告，對相關工作做了明確部署，要求開工一批具備條件的重大工程、新型基礎設施等建設項目。今年以來，發改委會同有關部門，在推動新型基礎設施建設，促進適度超前投資方面，開展了一系列工作。

民間投資要發揮重大項目牽引和政府投資撬動作用

他引述今年政府工作報告提到：民間投資在投資中佔大頭，要發揮重大項目牽引和政府投資撬動作用。

他強調，民間投資在新型基礎設施建設中具有重要意義。新型基礎設施投資主體多元化，各級政府、國有企業、民營企業以及其他機構，都能參與進來。比如大數據中心建設項目，投資主體既包含國有企業，也有大型互聯網企業和其它民企；在民用空間基礎設施領域，還可以通過政府與社會資本合作的PPP模式，提升投資效益。

二是規模多樣化。新型基礎設施建設相關投資規模跨度較大，從幾十萬到上億元不等，且模式多樣，在人工智能、區塊鏈等領域，很多都是初創企業的小規模投資。三是運營市場化。新型基礎設施的建設發展立足於市場和行業需求，其商業模式更多依靠市場的自主選擇，在這些方面，民營企業具有較強的競爭力。

他表示，下一步，將進一步調動市場主體活力，激發民間投資積極性。一是降低准入門檻，進一步放寬准入領域、降低投資門檻，促進民間資本充分發揮作用。二是加大信貸支持，創新金融工具，拓寬融資渠道，特別是要為民營企業參與新型基礎設施建設創造更多有利條件。三是優化營商環境，支持企業在新型基礎設施領域，開展技術創新和商業模式創新，培育經濟社會發展的新動能。

責任編輯：袁瑋婧

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