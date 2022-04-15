  • 27°C
香港時間 : 2022415日 (五) 15:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美議員訪台 解放軍在台周邊組織多軍兵種戰備警巡

國情動向 14:18 2022/04/15

分享：

分享：

美國議員訪台之際，中國人民解放軍東部戰區今日中午（15日）在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練，強調行動針對近期美國在台灣問題上頻頻釋放「錯誤信號」而組織。國防部強調，中國人民解放軍厲兵秣馬，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）、參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（Lindsey Graham）等議員昨晚搭乘軍機抵台訪問。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅今日表示，中國人民解放軍東部戰區出動驅護艦、轟炸機、殲擊機等力量在東海當面和台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練。

戰區部隊時刻保持高度戒備

施毅不諱言，這次行動正是針對近期美國在台灣問題上頻頻釋放「錯誤信號」而組織的。施毅說，「美惡劣行徑和伎倆完全是徒勞的，也是十分危險的，玩火者必自焚。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

國防部指，這是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。中國人民解放軍厲兵秣馬，將採取一切必要措施堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

此外，國台辦發言人馬曉光今日對此表示，一段時間來，美國政府、國會在台灣問題上屢屢挑釁，變本加厲打「台灣牌」，企圖「以台制華」、阻撓中國完全統一和中華民族復興進程。

他批評格雷厄姆等人竄訪台灣，民進黨當局和「台獨」勢力巴結逢迎，改變不了台灣是中國一部分的事實，阻擋不了祖國完全統一和中華民族復興的進程。並敦促美國政府用實際行動來兌現不支持「台獨」的承諾，而不是說一套做一套。

美參院代表團證實已抵台 明日會見蔡英文（第二版）

批美對台軍售 國台辦：無異於在台胞身上綁炸彈

國台辦回應佩洛西訪台計劃：應立即取消而不是推遲

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
國務院台灣事務辦公室 美國共和黨 外交 台獨 民進黨 解放軍 美國 台灣 中國

下一篇文章

美參院代表團證實已抵台 明日會見蔡英文（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

烏克蘭危機令中美關係複雜化 李顯龍警告美國勿下一定義
烏克蘭危機令中美關係複雜化 李顯龍警告美國勿下一定義
美最新人權報告再稱新疆仍遭迫害 京：強烈不滿（第二版）
美最新人權報告再稱新疆仍遭迫害 京：強烈不滿（第二版）
習近平談疫情：不能放鬆防控工作 堅持動態清零
習近平談疫情：不能放鬆防控工作 堅持動態清零
美參院代表團證實已抵台 明日會見蔡英文（第二版）
美參院代表團證實已抵台 明日會見蔡英文（第二版）
耶倫促中國幫助結束俄烏戰事 京：支持對話談判 不接受施壓（更新版）
耶倫促中國幫助結束俄烏戰事 京：支持對話談判 不接受施壓（更新版）
新西蘭最高法院裁定 可將一謀殺案疑犯引渡到中國受審
新西蘭最高法院裁定 可將一謀殺案疑犯引渡到中國受審
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款