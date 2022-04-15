美議員訪台 解放軍在台周邊組織多軍兵種戰備警巡

美國議員訪台之際，中國人民解放軍東部戰區今日中午（15日）在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練，強調行動針對近期美國在台灣問題上頻頻釋放「錯誤信號」而組織。國防部強調，中國人民解放軍厲兵秣馬，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）、參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（Lindsey Graham）等議員昨晚搭乘軍機抵台訪問。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅今日表示，中國人民解放軍東部戰區出動驅護艦、轟炸機、殲擊機等力量在東海當面和台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練。

戰區部隊時刻保持高度戒備

施毅不諱言，這次行動正是針對近期美國在台灣問題上頻頻釋放「錯誤信號」而組織的。施毅說，「美惡劣行徑和伎倆完全是徒勞的，也是十分危險的，玩火者必自焚。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

國防部指，這是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。中國人民解放軍厲兵秣馬，將採取一切必要措施堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

此外，國台辦發言人馬曉光今日對此表示，一段時間來，美國政府、國會在台灣問題上屢屢挑釁，變本加厲打「台灣牌」，企圖「以台制華」、阻撓中國完全統一和中華民族復興進程。

他批評格雷厄姆等人竄訪台灣，民進黨當局和「台獨」勢力巴結逢迎，改變不了台灣是中國一部分的事實，阻擋不了祖國完全統一和中華民族復興的進程。並敦促美國政府用實際行動來兌現不支持「台獨」的承諾，而不是說一套做一套。

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責任編輯：袁瑋婧