台灣新增本土感染破千 陳時中強調盡量維持正常生活

台灣新冠疫情持續升溫，今日（15日）本土感染首次突破一千，達1209宗。指揮官陳時中表示，現在重點不在疫情規模而在於減災，強調仍要維持正常生活。

綜合台媒報道，台灣中央流行疫情指揮中心日公布，全台新增1284宗確診，分別為1209宗本土個案及75宗境外輸入。

本土感染中包含710宗為無症狀感染，個案分佈為新北市最多，達328宗，桃園市290宗，花蓮縣146宗，台北市140宗。

在中重症方面，中症病患增加10位，年齡介在40多歲到80多歲，有6人無完整接種疫苗（無接種或只接種一劑疫苗），都沒有住進家進病房，一人已解隔離，其他人住院中，病況暫時穩定，重症與死亡病例無增加。

未來破百萬不是不可能

指揮官陳時中指出，未來確診病例數要破百萬並不是不可能，但現在的重點不在疫情的規模，而在於減災，包含疫苗、藥劑、篩檢工具數量是否充足，在這個狀況之下，仍要盡量維持正常生活。現在大流行的Omicron病毒傳播力高、幾乎都是輕症。

新北市衛生局表示，隨著本土確診個案急速攀升，社區感染已經呈現多點傳播，確診個案足跡遍及各個生活領域，因此確診數達千人以上時，不再公布足跡。

衛生局補充，現在公布的確診案例，經過發病、確診到公布，都已經經過了幾天，加以Omicron病毒傳播速度非常快速，因此當個案數達千人以上時，足跡不代表只有哪裡有風險，而是處處都要有防疫意識，但強調仍會做疫調進行匡列隔離後續作為。

責任編輯：袁瑋婧