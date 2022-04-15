國安教育日 當局披露首例境外竊取高鐵數據案

今日（15日）是國家安全教育日，內地官方公布不久前破獲了一起為境外刺探、非法提供高鐵數據的重要案件，也是首例涉《數據安全法》案件。

據央廣網報道，這起案件是《中華人民共和國數據安全法》實施以來，首例涉案數據被鑑定為情報的案件，也是我國首例涉及高鐵運行安全的危害國家安全類案件。

報道指，去年底，上海某信息科技公司一名員工經朋友介紹被拉進一個微信群，群里一家西方境外公司表示自己有項目要委託中國公司開展。

上海市國家安全局幹警介紹：「境外公司自稱其客戶從事鐵路運輸的技術支撐服務，為進入中國市場需要提前對中國的鐵路網絡進行調研，但是受新冠疫情的影響，公司人員來華比較困難，所以委託境內公司採集中國鐵路信號數據，包括物聯網、蜂窩和GMS-R，也就是軌道使用的頻譜等數據。」

對接過程中，雙方約定了兩個階段的合作，該工作人員分別到對方規定的北京、上海等16個城市及相應高鐵線路上，進行移動測試和數據採集。該境外公司並在調試過程突然提出讓境內公司為他們開通遠程登錄端口的要求。

報道引述該犯罪嫌疑人表示，「在我拿到這個開啟端口需求的時候，以我幾年的IT從業經驗來看，他是可以遠程去控制這台電腦做相應的測試，也可以實時地去拿到對應的測試數據的，所以他可能以這種形式已經將數據轉移到海外。」

報道指，在利益的驅使下，國內這家信息技術公司默許對方源源不斷獲取中國鐵路信號數據。直到5個月後，合同快到期準備續簽時被相關部門拒絕提供數據。

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一個月採集500G信號數據

國家安全部幹警說：「通過勘驗相關的電子設備，僅僅一個月採集的信號數據就已經達到了500個G，而這個項目已經實施了將近半年，可以想像它所採集和傳遞到境外的數據是非常龐大的。」

經鑑定，兩家公司為境外公司搜集、提供的數據涉及鐵路GSM-R敏感信號，GSM-R是高鐵移動通信專網，直接用於高鐵列車運行控制和行車調度指揮，是高鐵的「千里眼、順風耳」，承載着高鐵運行管理和指揮調度等各種指令。境內公司的行為是《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國無線電管理條例》等法律法規嚴令禁止的非法行為。相關數據被國家保密行政管理部門鑑定為情報，相關人員的行為涉嫌《中華人民共和國刑法》第111條規定的為境外刺探、非法提供情報罪。

報道引述中國國家鐵路集團有限公司工電部通信信號處主管姜永富說：「不法分子如果非法利用這些數據故意干擾或惡意攻擊，嚴重時將會造成高鐵通信中斷，影響高鐵運行秩序，對鐵路的運營構成重大威脅；同時大量獲取分析相關數據，也存在高鐵內部信息被非法泄露甚至被非法利用的可能。」

報道還指出，經國家安全機關調查，這家境外公司長期合作的客戶包括某西方大國間諜情報機關、國防軍事單位以及多個政府部門。

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責任編輯：袁瑋婧