  • 22°C
香港時間 : 2022416日 (六) 14:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

神舟十三號載人飛船成功著陸 任務圓滿成功

國情動向 14:21 2022/04/16

分享：

分享：

神舟十三號載人飛船今曰（16日）上午返回地球，成功在內蒙古東風著陸場著陸，3名航天員翟志剛、王亞平及葉光富離開返回艙，官方宣布任務圓滿成功。

飛船在零時44分，與空間站天和核心艙成功分離，之後兩次調整姿態，返回艙上午9時許進入大氣層後，打開降落傘，徐徐降落地面，降落時呈直立狀態，是神六以來返回艙首次直立著陸。隨後，大批工作人員趕到，有醫護人員進入艙內為3名航天員檢查身體，確定身體狀態正常，10多分鐘後，3名航天員分別報告安全著陸，感覺良好。3人在空間站組合體工作生活了183日，刷新中國航天員單次飛行任務太空留駐記錄。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

神舟十三號飛船2021年10月16日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體，3名航天員進駐核心艙，進行了為期6個月的駐留。軌飛行期間，先後進行了2次出艙活動，開展了手控遙操作交會對接、機械臂輔助艙段轉位等多項科學技術實（試）驗，驗證了太空人長期駐留保障、再生生保、空間物資補給、出艙活動、艙外操作、在軌維修等關鍵技術。利用任務間隙，太空人還進行了2次「天宮課堂」太空授課，以及一系列文化傳播活動。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
航天科技 中國 地球

下一篇文章

解放軍在台周邊組織多軍兵種戰備警巡 京：對美訪台反制（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

神舟十三號載人飛船成功著陸 任務圓滿成功
神舟十三號載人飛船成功著陸 任務圓滿成功
新西蘭最高法院裁定 可將一謀殺案疑犯引渡到中國受審
新西蘭最高法院裁定 可將一謀殺案疑犯引渡到中國受審
解放軍在台周邊組織多軍兵種戰備警巡 京：對美訪台反制（第二版）
解放軍在台周邊組織多軍兵種戰備警巡 京：對美訪台反制（第二版）
烏克蘭危機令中美關係複雜化 李顯龍警告美國勿下一定義
烏克蘭危機令中美關係複雜化 李顯龍警告美國勿下一定義
美參院代表團證實已抵台 明日會見蔡英文（第二版）
美參院代表團證實已抵台 明日會見蔡英文（第二版）
耶倫促中國幫助結束俄烏戰事 京：支持對話談判 不接受施壓（更新版）
耶倫促中國幫助結束俄烏戰事 京：支持對話談判 不接受施壓（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款