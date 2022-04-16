神舟十三號載人飛船成功著陸 任務圓滿成功

神舟十三號載人飛船今曰（16日）上午返回地球，成功在內蒙古東風著陸場著陸，3名航天員翟志剛、王亞平及葉光富離開返回艙，官方宣布任務圓滿成功。

飛船在零時44分，與空間站天和核心艙成功分離，之後兩次調整姿態，返回艙上午9時許進入大氣層後，打開降落傘，徐徐降落地面，降落時呈直立狀態，是神六以來返回艙首次直立著陸。隨後，大批工作人員趕到，有醫護人員進入艙內為3名航天員檢查身體，確定身體狀態正常，10多分鐘後，3名航天員分別報告安全著陸，感覺良好。3人在空間站組合體工作生活了183日，刷新中國航天員單次飛行任務太空留駐記錄。

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神舟十三號飛船2021年10月16日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體，3名航天員進駐核心艙，進行了為期6個月的駐留。軌飛行期間，先後進行了2次出艙活動，開展了手控遙操作交會對接、機械臂輔助艙段轉位等多項科學技術實（試）驗，驗證了太空人長期駐留保障、再生生保、空間物資補給、出艙活動、艙外操作、在軌維修等關鍵技術。利用任務間隙，太空人還進行了2次「天宮課堂」太空授課，以及一系列文化傳播活動。

責任編輯：陳建錫