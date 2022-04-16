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上海增逾2.3萬本土病例 官方要求各區積極復工

社會熱點 20:56 2022/04/16

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上海新增23513宗本土病例，佔全國宗數逾九成半，多數在管控中發現。上海經信委發佈指引，要求各區政府、園區等積極支持企業復工復產。

（更新經信委復工指引）

上海衛健委公布，新增本土確診3590宗、無症狀感染19923宗，其中922宗確診為此前無症狀感染者轉歸，2311宗確診和19428宗無症狀感染在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。市政府稱，當地正全力保障物資供應，與浙江省平湖市、江蘇省崑山市和上海市西郊國際批發市場已經建立了生活物資中轉站，為到上海運送物資的司機提供保障。截至15日，當地重點超市賣場，非涉疫門市已開業1011家，上班員工數量較前期增長37%。

經信委發佈《上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）》。 指引明確，各區政府和街鎮、園區要積極支持企業復工複產，指導企業「一企一策」，切實做好疫情防控工作；要做好核酸檢測點設置和提供檢測服務，及時處理醫廢，並對防疫物資和生活物資保障提供托底服務。

副總理孫春蘭前一日指，上海抗疫已取得階段性成果，疫情的傳播指數由當初的2.27，下降到現在的1.23，早日實現社會面清零的目標指日可待。她指Omicron傳播速度快，脆弱群體風險很大，仍要加快防控速度，早日打贏殲滅戰。 

責任編輯：陳建錫

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