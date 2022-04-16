西安、蘇州今起「半封城」 市民限制外出

內地疫情持續擴散，江蘇蘇州、陝西西安分別在今日（16日）起全面加強社會面管控，包括嚴格限制市民外出、叫停聚集性活動，非必要不流動。

蘇州在吳江區、吳中區、相城區、姑蘇區、蘇州工業園區和虎丘區（蘇州高新區）升級防控措施，市民非必要不流動，取消各類公眾聚集性活動和堂食。所有居民社區、城中村、集宿區、產業園區實行封閉式管理，嚴格實行「一門一崗」，嚴格查驗所有出入人員，外來人員和車輛非必須不得進入。

此外，全市加強公共交通管控，軌道交通、的士、巴士等嚴格實行測溫、查驗24小時核酸檢測陰性結果，或當日核酸採樣證明。

解封3個月的西安再次實行4日的「臨時管控措施」， 市民非必要不外出，社區實行「一門進出」，市民群眾在落實掃碼、測溫、登記、戴口罩措施后可以正常出入。與居民生活密切相關的超市、便利店、農貿市場、醫療機構正常營業，但要嚴格落實通風消殺、掃碼測溫、預約、錯峰、限流措施，空間狹小門店要做到人不進店。市政府稱，臨時管控並非封城，是在不影響正常生產生活秩序的前提下，進一步減少人員流動，以最快速度實現社會面動態清零。

責任編輯：陳建錫