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封控阻礙運輸 中國貨輸美需時115日較疫前翻倍

經濟脈搏 12:49 2022/04/16

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彭博社引述物流公司指，中國正努力管控疫情，貨物由出廠至運到美國已平均需時115日，遠高於2019年的50日，愈來愈多公司對中國貨運輸延誤感憂心。

美國貨運代理公司Flexport執行長Ryan Petersen稱，中國有些工廠已關閉，且須找到未染疫的卡車司機來載運貨物，已造成供應鏈延誤，而貨物出廠到運輸時間大幅延長，「任何會降低產能的事，即使只是一點點，都可能導致價格上漲、更多的延誤和更多的挑戰...真正困難的是，情況遽變且愈拉愈長。」

Petersen透露，一些公司正在透過增加更多供應商來實現多元化，盡可能減少供應鏈中斷的影響，包括向更接近主要市場的生產基地採購，例如墨西哥。

貨運預訂平台Freightos首席執行官Zvi Schreiber則向《紐約時報》指，進出上海的客運航班幾乎完全暫停，使那裡的空運能力減少了約一半。另外，烏克蘭的戰事使得許多航司不得不繞飛俄羅斯和烏克蘭，航班的時間延長，意味著每架飛機一週內的飛行次數減少，而且每次航班能夠攜帶的貨物重量也變少了。

當前原材料和運輸價格上漲、交貨時間延長、工人短缺，對於公司而言，全球供應鏈的任何額外干擾都會讓它們難上加難。

責任編輯：陳建錫

 

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