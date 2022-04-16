市場解讀人行降準 利好股市樓市？後續還會降息？

人民銀行宣布本月25日起下調存款準備金率，內媒分析指，本次降準有3個目的，料利好股市及提振樓市信心。但降準落地後，同月降息的機率會相應降低。

本次降準考慮和會釋放多少資金？

中新經緯分析，當前流動性已處於合理充裕水準，降準目的一是優化金融機構資金結構，增強金融機構資金配置能力，加大對實體經濟的支援力度；二是引導金融機構運用降準資金支援受疫情嚴重影響行業和中小微企業；三是此次降準降低金融機構資金成本每年約65億元（人民幣，下同），促進降低融資成本。

本次共計釋放長期資金約5300億元，屬全面準準，除已執行5%存款準備金率的部分法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.25個百分點。 對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，在下調存款準備金率0.25個百分點的基礎上，再額外多降0.25個百分點。

後續，人行將繼續實施穩健貨幣政策，密切關注物價走勢變化，關注主要發達經濟體貨幣政策調整，同時保持流動性合理充裕，穩定宏觀經濟大盤。

對樓市股市影響幾何？

「在當前經濟發展面臨三重壓力和總需求不足情況下，採取適時降準等措施，有利於穩定市場預期，增強市場主體信心，改善和擴大總需求，為穩定宏觀經濟大盤、保持經濟運行在合理區間營造良好貨幣金融環境。」 中國民生銀行首席研究員溫彬分析指出。

東方金誠宏觀研究指出，降準有三個作用：一是增加銀行放貸能力，助力寬信用；二是通過為銀行降低資金成本，引導LPR下調，企業和居民貸款利率會隨之下行，但往往需要連續降準兩次，才能達到LPR最小5個基點的下調步長要求；三是政策信號意義，除了推出貸款等定向支援政策外，總量型貨幣政策也在加碼。

股市方面，興業證券研報指出，降準落地有望提振短期市場情緒，歷次降準落地后一周市場上漲概率較高，創業板指與滬深300上漲概率均達六成；而從漲跌幅中位數看， 降準落地后一周創業板指表現優於滬深300，風格上成長和消費優於週期和金融。樓市方面，人民銀行金融市場司司長鄒瀾指，3月份以來，由於市場需求減弱，全國已經有一百多個城市的銀行根據市場變化和自身經營情況，自主下調了房貸利率，平均幅度在20個到60個基點不等。

中原研究院分析認為，降準落地後，有助於房貸利率下調在更多城市鋪開，從而提振市場信心，加快樓市需求釋放。

還會降息嗎？

溫彬指，如果降準在本周落地，本月降息的概率會相應降低，但銀行會持續向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本，本月也可能通過壓降點差的方式降低LPR。 申萬宏源指，當前降準主要目的仍是支援實體經濟獲得寬信用的生產端支援，並不代表著未來降息可能性的提升。

中國民生銀行研究院宏觀研究中心主任王靜文指，當前降息的必要性高於降準，不過降息一定程度上會受到美聯儲啟動加息和當前PPI仍然偏高的掣肘，同時可能會加大資金外流的壓力，所以央行目前仍在等待更強的催化因素和更適宜的視窗。

責任編輯：陳建錫