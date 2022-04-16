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副財長廖岷：減少和避免出台具明顯收縮效應的政策

經濟脈搏 14:52 2022/04/16

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中央財辦副主任、財政部副部長廖岷稱，從今年首季度宏觀經濟運行情況來看，「三重壓力」還在延續，要著力減少和避免出台具明顯收縮效應的政策。

廖岷今日（16日）出席財金論壇時稱，經濟發展面臨的“三重壓力”態勢還在延續，同時疫情和經濟增長方面還出現了一些需要關注的新變化，統籌疫情和經濟社會的發展、促進經濟運行保持在合理的區間，各項措施目前都在按照提前發力、精準施策的要求全力推進，更多政策組合也在研究和儲備之中。

當前要著力減少和避免出台具收縮效應的政策，遵循經濟規律，更多採用在線整改和在線回復的做法，更大力度地保護市場主體，保就業、保民生。

廖岷稱，新冠疫情的零星蔓延，給國家經濟的運行，尤其是給最近比較關注的貨運物流帶來較大的壓力。金融管理部門已經出台了針對性的舉措，金融機構也正在精準幫扶，為貨運物流企業和從業人員疏困解難，期待金融機構能夠更多地加大對關鍵物流、倉儲、電商企業的金融服務。

另外，他又提到金融業要服務高品質發展，始終防控好自身風險，不斷通過金融創新和規範經營助力中國經濟實現技術、產業、資金三者之間的良性迴圈，幫助市場主體更高水準、更安全地利用國際國內兩個市場，發揮比較競爭優勢，並適應中國經濟從「投資-出口」拉動向「消費-技術」驅動的深刻轉型。

責任編輯：陳建錫

 

 

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