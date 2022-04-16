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Tesla等多間車企的上海工廠傳下周陸續復工

經濟脈搏 15:41 2022/04/16

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Tesla、上汽集團等車廠據報下周起陸續恢復在上海的生產，前者正將員工接返工廠。計劃仍可能因疫情而有變，Tesla之前已多次傳出復工，但都不了了之。

彭博社、《華爾街日報》等引述消息人士指，自上月28日停產的Tesla上海工廠，正準備下周一（18日）局部復工，其計劃先恢復一個班次，到月底增加到兩個班次，因該公司預計屆時會有更多工人社區解封。Tesla已安排部分員工提前進入閉環生產系統，向他們發放特別證明，其工作期間會住在廠區及定期檢測。

上汽集團的部分工廠一直在閉環系統中運行，報道指，根據集團內部通知及一名官員的說法，其餘暫停生產的工廠，也準備從下周起分批恢復。

但消息人士同時指，上述計畫依然很容易受到政府防疫政策調整的影響，這些車廠也需要一段時間才能全面恢復生產。JL Warren的分析師認為，即使分階段恢復生產後，實際產能仍將取決於周邊城市是否也被封控，以及Tesla能否獲得零組件供應。Tesla、上汽集團等未回應上述媒體的置評請求。

事實上，Tesla上海工廠停後已至少傳出過3次「準備復工」的消息，最近一次在上周，消息指該工廠最早在5月中旬復工，但Tesla隨後否認。

責任編輯：陳建錫

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經濟 疫情 防疫措施 上海

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