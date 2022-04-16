日本總領事去信上海市政府 關注封控重創日企營運

日本駐上海總領事赤松秀一去信上海副市長宗明，反映日資企業受到封控措施的嚴重影響，生產、供貨無法得到保障，部分被迫將生產線轉移至其他地區。

根據駐上海總領事館公布的信件內容，赤松秀一稱，目前約有11000家日資企業在上海落戶發展，每家日企均嚴格遵守市政府的各項方針，盡力配合防疫工作。然而，隨著防控措施長期化，生產經營無法正常運行的狀態已持續個多月，對企業事業活動的影響日趨嚴重。他本人接到諸多日企訴苦，包括國內外物流停擺，導致中國、日本及其他地區的供應鏈中斷至今。由於封控不知何時結束，企業難制定交貨及生產計劃，隨之不得不將生產地向其他地區及國外轉移。

赤松又指，個多月的停工停產所引致的損失，以及對今後預期的不確定性，成為制約日企活動的重大因素。上海是長三角中心，期待上海早日明確疫情平穩後的經濟運行路線及程序，繼續引領中國經濟發展。他稱日企和僑民同樣熱愛上海，堅信在共同努力和互相幫助下，當地一直能度過難關。

上海日本商工俱樂部理事长垣内隆同日去信宗明稱，上海的「完全封鎖」對許多會員企業產生了很大影響，特別是物流方面。對於日方派駐人員的來華赴任、歸國以及那些還未習慣在中國生活的新的派駐人員們來說，對他們的整體生活本身也產生了很大的影響。真誠希望上海市政府能夠充分考慮到為上海乃至中國整體經濟的高質量發展作出了持續貢獻的日企的需求，迫切希望能早日像以前那樣恢覆展開各種營商活動，並在今後能實行可預見的政策。

責任編輯：陳建錫