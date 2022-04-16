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Sony、三菱、UNIQLO等日企據報因上海停工陷困境

經濟脈搏 18:25 2022/04/16

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Sony、三菱、羅森、萬事得等大型日資企業的生產活動，據報都因上海封控及停工而受影響，甚至部分企業位於日本本土的工廠也因供應鏈中斷而陷入困境。

共和社報道，在中國經營逾300家「無印良品」店舖的良品計劃公司，目前1/6、約50家店舖沒有營業。社長堂前宣夫預計，下半財年業績會比設想的差很多，並下調了全個財年的業績預期。迅銷公司董事長兼社長柳井正說，上海的共86家UNIQLO和共8家GU已全部停業，利潤方面和員工的生活非常困擾。

連鎖式便利店集團羅森在上海市有約1000家店，現約九成處於停業狀態，部分店舖為了支撐市民生活而尤其開業，僅繼續提供配送服務。

Sony、三菱電機、SHARP等在上海的工廠也停工。由於從當地供應商採購零部件的工作滯後，萬事得4月在總部工廠（廣島縣府中町）和防府工廠（山口縣防府市）停工了共8日，三菱汽車11至15日停止了岡崎製作所（愛知縣岡崎市）的生產，還讓員工暫時歇業。

全日本空輸和日本航空透露，上海航線的貨運航班已部分停飛，據稱是無法確保足夠的裝卸貨和機修人員，此類航班從日本向上海運送半導體相關貨物，再從上海向日本運輸電子零件。經濟同友會代表幹事櫻田謙悟稱，中國固守封控政策，將對經濟造成更嚴重的影響，而他認為中國大概不會輕易解除封控。

責任編輯：陳建錫

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