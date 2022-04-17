上海發布工業企業復工復產指引 保障產業鏈供應鏈安全穩定

上海封控期間，企業生產、出貨均受衝擊。上海市經濟和信息化委員會發布工業企業復工復產疫情防控指引，要求在確保風險可控的前提下，落實閉環管理，有力有序有效推動企業復工復產，保障產業鏈供應鏈安全穩定。

企業防疫方案獲批才可復工復產

上海市經濟和信息化委員會昨日（16日）晚間發布《工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）》（下稱《指引》），提出5大方面、21條措施。

5大方面分別為「企業落實主體責任」、「實施場所分區分類管理」、「強化企業員工管理」、「加強物流管理和防疫物資儲備」、「做好應急處置預案和工作保障」。

在落實主體責任方面，《指引》提到，企業應當制定疫情防控和閉環管理方案，堅持人物、環境同防，做到核心關鍵崗位和環節「人到崗、車能動、疫防好」，將方案報市/區疫情防控部門審批。實施雙否決，對疫情防控不完善、安全生產不到位的企業，堅決不能復工復產。

《指引》規定，復工復產企業的全體員工，須落實每日健康監測和登記，提高篩查密度，堅持一日兩測，早上做抗原檢測、晚上做核酸檢測。

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《指引》要求實行工作場所、住所「兩點一線」管理，所有人員在指定崗位工作和住宿，最大限度減少不同區域之間的人員直接接觸。

《指引》還提到，企業必須制定應急情況下的處置方案，一旦有突發情況，必須最大限度控制擴散和外溢，絕對確保安全生產。

據內媒「第一財經」報道，華為消費者業務CEO、智能汽車BU CEO余承東15日在朋友圈發文稱，上海如果不能復工復產的話，5月份之後，所有科技/工業產業涉及上海供應鏈的，都會全面停產，尤其汽車產業。他表示，4月中旬開始，部分企業就已開始因上海等封閉導致供應鏈斷供停產。如此持續下去，產業經濟損失/代價將會很大。

此外，日本總領事亦去信上海市政府，關注封控重創日企營運。

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責任編輯：尹航

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