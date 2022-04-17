【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三

上海已開展多次核酸檢測，感染人數居高不下。對於繼續高頻次做核酸檢測是否有必要，專家在疫情防控新聞發布會上介紹，高頻次的重複多次的檢測非常有必要，原因在於新冠病毒有感染潛伏期和檢測窗口期，而且重複多次檢測可彌補采樣誤差可能帶來的假陰性影響。

在今日（17日）的上海市疫情防控新聞發布會上，岳阳医院检验实验中心主任高春芳介紹，核酸檢測是目前疫情防控當中非常有效、非常重要的手段。

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至於為何要高頻次重複檢測，她指出，

第一，從臨床疾病發生、發展規律來說，任何病原體感染都具有一定的潛伏期，新冠也不例外，且潛伏期長短存在一定個體差異。 第二，從檢測技術來說，有檢測窗口期的概念。病毒感染後在體內有一個增長複製過程，感染初期病毒載量太低，低於檢測下限，陽性是無法發現的，這個時間段就是檢測窗口期。以上感染潛伏期+檢測窗口期，使得在感染初期不一定能夠檢測到陽性結果，反覆多次檢測，可增加陽性發現幾率，及時發現陽性。 第三，由於呼吸道病原體的採樣主要采用咽拭子、鼻拭子、鼻+咽拭子幾種形式， 取樣過程不可避免地存在一定取樣差異。這種差異包括採樣部位、深淺、採集的分泌物量的多少等。因此重複多次采樣檢測可彌補採樣誤差可能帶來的假陰性影響。

高春芳說，鑒於以上三個原因，重複檢測對於發現陽性感染者非常必要。此外，對於已經感染者，疾病發生發展過程中，通過重複檢測，監測載量變化，為預測感染者的治療效果和恢復狀態提供了很好的指標。

另外，反覆多次檢測是臨床病原體確認的常規做法，例如臨床對於尿路感染、血路感染等其他感染性疾病，也通常需要多次培養（三次以上）監測，以確認陽性病原體，實現精準治療。

所以，總的來說，核酸檢測是新冠病毒感染防控的重要手段，通過人群核酸檢測，可以盡早發現病例，尤其是無症狀感染者，查明並鎖定風險區域和重點人群，及時採取針對性管控措施，阻斷疫情擴散。

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責任編輯：尹航

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