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駐美大使秦剛：中美要開展對話 打破僵冷局面

國情動向 13:34 2022/04/17

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中國駐美大使秦剛16日在第25屆哈佛中國論壇上表示，當前中美關係面臨嚴峻複雜的局面，所謂「新冷戰」的堅冰在凝結。他說，為此，要開展更加廣泛、深入、坦誠、開放的交流對話，打破當前不符合兩國利益、背離兩國民意的僵冷局面。

秦剛16日在第25屆哈佛中國論壇上致辭。秦剛說，今年是尼克遜總統訪華50周年。中美老一輩領導人以非凡的戰略遠見、智慧和勇氣，開啟了兩國50年共享和平與繁榮的歷史篇章。今天，中美利益緊密交融、相互依存。雙邊貿易額去年首次突破7500億美元，雙向投資接近2400億美元，7萬多家美國企業在華投資興業。中美人文交流空前緊密。

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秦剛提到，哈佛大學有1000多名中國學生，是哈佛最大的國際學生群體，也是中美人文交流的生動縮影。應對氣候變化、公共衛生、防擴散等一系列重大緊迫的全球性挑戰，中美合作都不可或缺、勢在必行。

秦剛說，然而，當前中美關係卻面臨嚴峻複雜的局面，誤解誤判的烏雲在聚積，所謂「新冷戰」的堅冰在凝結。這其中的原因是什麽？中美關係的出路在哪里？雙方如何找到新的相處之道？這些都是舉世矚目的世紀之問。同時，烏克蘭危機也促使人們對大國關係、國際秩序的反思。

秦剛指出，為此，要開展更加廣泛、深入、坦誠、開放的交流對話，用事實真相和真理的力量，打破誤解偏見固化成的所謂「一般常識」，打破冥頑不化的政治正確，打破當前不符合兩國利益、背離兩國民意的僵冷局面。

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責任編輯：尹航

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