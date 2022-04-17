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內地線上醫療平台提醒：別吃連花清瘟預防新冠

社會熱點 16:51 2022/04/17

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上海疫情未見平息，物資運送難題持續困擾市民，有報道指，以嶺藥業的連花清瘟佔用了其他物資的運力。之後，該藥效用引起多方質疑。內地線上醫療服務平台「丁香醫生」發文認為，不應向健康的群眾發放連花清瘟，因其不能預防新冠，且可能有副作用。稍早前，以嶺藥業相關負責人表態指，公司從未在任何場合表示世衛組織（WHO）推薦連花清瘟。

丁香醫生：無法找到有效證據支持該藥可防新冠

「丁香醫生」在微信發文（附原文連結）指出，不少上海網友紛紛曬出自己家裡已收到很多盒連花清瘟，抗疫發放藥物，看起來是一件有益於民的事情，但是很遺憾連花清瘟不能預防新冠，沒有必要向健康的市民發放。

文章指出，連花清瘟不是一款口服疫苗，目前暫時也沒有口服藥物可以完成新冠疫苗的工作。從官方、臨床與藥物研發三個方面檢視，目前都無法找到有效證據支持「連花清瘟可以預防新冠」。

文章表示，中國國內患者也並非人人都可以使用連花清瘟，雖然連花清瘟的藥物說明書上仍然標示副作用尚不明確，但一項發表於「Frontiers in Pharmacology」的研究指出，連花清瘟至少含有61種化合物，成分極其複雜。

說明書上標示了高血壓者、心臟病患者慎用；有糖尿病等慢性病嚴重者、兒童、孕婦、年老體弱者等，也需在醫生指導下服用。

【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三

上海增近2.5萬本土感染 衛健委：陽性人數處高位但相對穩定

文章指：「一種不能預防新冠的藥物，被大批量發放給沒有感染的健康人，這本身就是不應該發生的事。如果真的如一些報導中所說，為了這些藥物的運輸發送，還占用了其他物資的運力，那更不合理。我們認為不應該這樣。」

專家：強制派發藥品須嚴格檢驗

另據內媒財新報道，北京大學教授、北京生命科學研究所資深研究員饒毅發表題為「疫情期間不容假藥趁火打劫，不宜強行派送未經證明中藥」的文章（附原文連結）。

文中稱，「無論是我國來源藥物、還是外國來源的藥物，都必須是被證明有足夠治療作用、而副作用在可以容忍的範圍之內，才能用於我國人民，否則是不負責任，甚至被小人鉆空子暴利。」

內地專家：連花清瘟不能防感染 勿盲目跟風服用

【神州快訊】以嶺藥業向香港特區捐贈5千盒連花清瘟

文章提到，在物質調配工作緊張之時，如果強制性派發預防或治療新冠的藥品，一定需要嚴格檢驗，而不能讓偽劣產品頂著任何帽子——包括「中藥」的帽子——被強行派發給群眾。因為如果是假藥，不僅無用，而且影響重要的物資配發工作。

以嶺藥業：從未表示WHO推薦連花清瘟

除了醫學界發聲，稍早前，微博粉絲逾4,000萬的萬達集團董事長王健林之子王思聰在微博上轉發了一則影片——《世衛組織「推薦」連花清瘟，誰告訴你的？》，並配文稱「證監會應嚴查以嶺藥業」。

此言一出，立刻引起輿論發酵。之後王思聰編輯微博內容，刪除配文，但未刪除此則微博影片。

王思聰向證監會隔空喊話的第二天，4月14日，以嶺藥業（002603.SZ）跌停，最終報收35.99元/股，當日市值蒸發67億元。到了第四天，以嶺藥業相關負責人表態：公司從未在任何場合表示世衛組織推薦連花清瘟。

上述負責人解釋稱，WHO認可的是包含連花清瘟在內的中醫藥對於新冠肺炎的療效。

另外，有人質疑

【新冠肺炎】鍾南山：有充足證據 連花清瘟有療效

【新冠肺炎】鍾南山團隊點名可抗新冠病毒　連花清瘟「秘方」曝光

責任編輯：尹航

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世界衞生組織 運輸 治療 副作用 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫苗 中藥

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