  • 22°C
香港時間 : 2022417日 (日) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

央視畫面中上海物資供應為擺拍？ 官方闢謠：是真實情況（有片）

社會熱點 17:31 2022/04/17

分享：

分享：

網民質疑央視畫面中上海物資供應為擺拍 官方闢謠：是真實情況（有片）

疫情重災區上海仍有多地未解除封控，市民物資供應備受關注。昨（16日）晚的央視新聞聯播中，畫面內容是，上海市民在超市採購食品，貨架上菜品豐富。有網民質疑「群演 」「擺拍」，對此，上海網絡闢謠平台今日回應稱，是4月15日金山區超市的真實情況。

央視新聞聯播4月16日晚間播出的新聞（自17:24開始）提到，上海堅持科學精準、動態清零，出台多種舉措，全力以赴做好生活必需品生產供應，保障好群眾就醫需求。畫面中，市民在超市採購蔬菜等物資。

今日下午，「上海網絡闢謠」發文稱，不少網友給平台留言，詢問報道中的畫面是否真實。有網友質疑，畫面是否是「群演 」「擺拍」，經了解，該畫面由金山區融媒體中心提供，反映的是4月15日金山區超市的真實情況。金山社會面已接近清零，目前正按照「三區」 管理要求保障市民生活供應。

上海實施「分區分類差異化防控」，全市劃分為「封控區」、「管控區」、「防範區」。「防範區」是指近14天內無陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實行強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模。防範區內人員原則上在所在街鎮範圍內適當活動，不得流動到封控區和管控區。

內地線上醫療平台提醒：別吃連花清瘟預防新冠

【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三

上海增近2.5萬本土感染 衛健委：陽性人數處高位但相對穩定

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
採購 上海 超市 疫情

下一篇文章

內地線上醫療平台提醒：別吃連花清瘟預防新冠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

上海增逾2.3萬本土病例 官方要求各區積極復工
上海增逾2.3萬本土病例 官方要求各區積極復工
西安、蘇州今起「半封城」 市民限制外出
西安、蘇州今起「半封城」 市民限制外出
國藥中生兩款Omicron滅活疫苗在本港批准臨床 展開加強針研究
國藥中生兩款Omicron滅活疫苗在本港批准臨床 展開加強針研究
【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三
【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三
上海增近2.5萬本土感染 衛健委：陽性人數處高位但相對穩定
上海增近2.5萬本土感染 衛健委：陽性人數處高位但相對穩定
【上海疫情】網傳徵張江人才公寓引警民衝突 張江集團：租戶阻撓已平息（有片）
【上海疫情】網傳徵張江人才公寓引警民衝突 張江集團：租戶阻撓已平息（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款