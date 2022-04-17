央視畫面中上海物資供應為擺拍？ 官方闢謠：是真實情況（有片）

▲ 網民質疑央視畫面中上海物資供應為擺拍 官方闢謠：是真實情況（有片）

疫情重災區上海仍有多地未解除封控，市民物資供應備受關注。昨（16日）晚的央視新聞聯播中，畫面內容是，上海市民在超市採購食品，貨架上菜品豐富。有網民質疑「群演 」「擺拍」，對此，上海網絡闢謠平台今日回應稱，是4月15日金山區超市的真實情況。

央視新聞聯播4月16日晚間播出的新聞（自17:24開始）提到，上海堅持科學精準、動態清零，出台多種舉措，全力以赴做好生活必需品生產供應，保障好群眾就醫需求。畫面中，市民在超市採購蔬菜等物資。

今日下午，「上海網絡闢謠」發文稱，不少網友給平台留言，詢問報道中的畫面是否真實。有網友質疑，畫面是否是「群演 」「擺拍」，經了解，該畫面由金山區融媒體中心提供，反映的是4月15日金山區超市的真實情況。金山社會面已接近清零，目前正按照「三區」 管理要求保障市民生活供應。

上海實施「分區分類差異化防控」，全市劃分為「封控區」、「管控區」、「防範區」。「防範區」是指近14天內無陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實行強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模。防範區內人員原則上在所在街鎮範圍內適當活動，不得流動到封控區和管控區。

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責任編輯：尹航

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