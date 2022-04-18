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受疫情等影響 中國首季GDP按年增4.8%（更新版）

經濟脈搏 10:18 2022/04/18

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在內地疫情反彈、國際地緣政治衝突加劇等因素影響下，2022年第一季度內地GDP按年增速4.8%，勝過預期，比2021年第四季度按季增長1.3%。

國家統計局今日召開記者會公佈首季度經濟數據。國家統計局表示，初步核算，今年一季度國內生產總值270178億元（人民幣，下同），按不變價格計算，按年增長4.8%，比2021年四季度按季度增長1.3%。

分產業看，第一產業增加值10954億元，按年增長6.0%；第二產業增加值106187億元，按年增長5.8%；第三產業增加值153037億元，按年增長4.0%。

城鎮新增就業擴大 調查失業率有所上升

失業率方面，一季度全國城鎮新增就業285萬人，全國城鎮調查失業率平均值為5.5%。3月全國城鎮調查失業率為5.8%，比上月上升0.3個百分點。

總的來看，一季度中國經濟延續恢復發展態勢，總體運行在合理區間。同時也要看到，國內外環境複雜性不確定性加大，經濟發展面臨較多困難和挑戰。

下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》部署，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩字當頭、穩中求進，把穩增長放在更加突出的位置，加大巨集觀政策實施力度，扎實做好「六穩」「六保」工作，著力穩定巨集觀經濟大盤，持續穩就業穩物價，切實保障民生，保持經濟運行在合理區間。

中國社科院調研：預判一季度GDP增速為5.3% 全年6.8%

大摩下調中國今年GDP增長預測 料未來數月嚴守疫情零容忍政策

責任編輯：李冰琪

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