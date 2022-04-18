  • 22°C
香港時間 : 2022418日 (一) 15:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

保物流及供應 劉鶴：不得以等核酸結果為由限制通行

經濟脈搏 14:37 2022/04/18

分享：

分享：

國務院副總理劉鶴今日（18日）指出，要求改善物流從業人員工作生活條件，並給予延期還貸等金融支持，核酸檢測結果48小時內全國互認，實行「即採、即走、即追」閉環管理，不得以等待核酸結果為由限制通行。

劉鶴出席會議並部署十項重要舉措。國務委員肖捷主持會議。國務委員趙克志出席會議並講話。有關部門和地方作了重點發言。

疫下封控物流不暢背後：運費飆升至3萬 貨車司機仍不願跑上海

路透指上海設下目標：4月20日疫情社會面清零

會議要求，堅持以人民為中心，腦中要有全局。要關心群眾和防疫人員生活和身心健康，改善物流從業人員工作生活條件並給予延期還貸等金融支持。要足量發放使用全國統一通行證，核酸檢測結果48小時內全國互認，實行「即采、即走、即追」閉環管理，不得以等待核酸結果為由限制通行。要逐個攻關解決重點地區突出問題。要著力穩定產業鏈供應鏈，通過2000億元（人民幣，下同）科技創新再貸款和用於交通物流領域的1000億元再貸款撬動1萬億元資金，建立汽車、集成電路、消費電子、裝備制造、農用物資、食品、醫藥等重點產業和外貿企業白名單。

受疫情影響，多地出現貨車司機因行程碼問題無法下高速

會議強調，各級政府都要建立工作機制，集中統一指揮，分工分級負責。充分調動各方面積極性，充分發揮市場作用。做到信息公開透明，建立舉報投訴機制，用好熱線，24小時專人值守，第一時間解決問題。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

日本總領事去信上海市政府 關注封控重創日企營運
2022/04/16
日本總領事去信上海市政府 關注封控重創日企營運
Sony、三菱、UNIQLO等日企據報因上海停工陷困境
2022/04/16
Sony、三菱、UNIQLO等日企據報因上海停工陷困境
上海增近2.5萬本土感染 衛健委：陽性人數處高位但相對穩定
2022/04/17
上海增近2.5萬本土感染 衛健委：陽性人數處高位但相對穩定
上海發布工業企業復工復產指引 保障產業鏈供應鏈安全穩定
2022/04/17
上海發布工業企業復工復產指引 保障產業鏈供應鏈安全穩定
【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三
2022/04/17
【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三

你可能感興趣

日本總領事去信上海市政府 關注封控重創日企營運
18:04 2022/04/16
日本總領事去信上海市政府 關注封控重創日企營運
Sony、三菱、UNIQLO等日企據報因上海停工陷困境
18:25 2022/04/16
Sony、三菱、UNIQLO等日企據報因上海停工陷困境
上海增近2.5萬本土感染 衛健委：陽性人數處高位但相對穩定
10:30 2022/04/17
上海增近2.5萬本土感染 衛健委：陽性人數處高位但相對穩定
中共中央政治局 汽車 中國共產黨 劉鶴 食品 政治 運輸 人民幣 金融 交通

下一篇文章

受疫情等影響 中國首季GDP按年增4.8%（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

湖南大學生求職時被斥「垃圾」 涉事公司：HR已被辭退
湖南大學生求職時被斥「垃圾」 涉事公司：HR已被辭退
市場解讀人行降準 利好股市樓市？後續還會降息？
市場解讀人行降準 利好股市樓市？後續還會降息？
上海發布工業企業復工復產指引 保障產業鏈供應鏈安全穩定
上海發布工業企業復工復產指引 保障產業鏈供應鏈安全穩定
Sony、三菱、UNIQLO等日企據報因上海停工陷困境
Sony、三菱、UNIQLO等日企據報因上海停工陷困境
受疫情等影響 中國首季GDP按年增4.8%（更新版）
受疫情等影響 中國首季GDP按年增4.8%（更新版）
日本總領事去信上海市政府 關注封控重創日企營運
日本總領事去信上海市政府 關注封控重創日企營運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款