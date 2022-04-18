保物流及供應 劉鶴：不得以等核酸結果為由限制通行

國務院副總理劉鶴今日（18日）指出，要求改善物流從業人員工作生活條件，並給予延期還貸等金融支持，核酸檢測結果48小時內全國互認，實行「即採、即走、即追」閉環管理，不得以等待核酸結果為由限制通行。

劉鶴出席會議並部署十項重要舉措。國務委員肖捷主持會議。國務委員趙克志出席會議並講話。有關部門和地方作了重點發言。

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會議要求，堅持以人民為中心，腦中要有全局。要關心群眾和防疫人員生活和身心健康，改善物流從業人員工作生活條件並給予延期還貸等金融支持。要足量發放使用全國統一通行證，核酸檢測結果48小時內全國互認，實行「即采、即走、即追」閉環管理，不得以等待核酸結果為由限制通行。要逐個攻關解決重點地區突出問題。要著力穩定產業鏈供應鏈，通過2000億元（人民幣，下同）科技創新再貸款和用於交通物流領域的1000億元再貸款撬動1萬億元資金，建立汽車、集成電路、消費電子、裝備制造、農用物資、食品、醫藥等重點產業和外貿企業白名單。

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會議強調，各級政府都要建立工作機制，集中統一指揮，分工分級負責。充分調動各方面積極性，充分發揮市場作用。做到信息公開透明，建立舉報投訴機制，用好熱線，24小時專人值守，第一時間解決問題。

責任編輯：李冰琪