國家統計局發言人付凌暉說，雖然短期經濟運行存在一定壓力，但從全年來看，中國經濟保持平穩增長仍有不少有利條件。

據澎湃新聞報道，針對近期上海等省市的社會經濟生活受疫情衝擊，付凌暉說，今年以來，國際形勢動蕩不安，全球疫情擴散蔓延，地緣政治沖突加劇，外部不穩定不確定性加大，國內疫情散發多發，一些突發因素超出預期，經濟下行壓力有所加大。盡管存在這些不利因素，但在黨中央堅強領導下，各地區各部門堅持穩字當頭、穩中求進，科學統籌疫情防控和社會發展，加大穩增長力度，經濟運行總體處在合理區間。

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國統局：全年中國經濟有望保持恢復發展態勢

他列出六項有利中國經濟平穩增長的條件，即消費恢復態勢有望持續、投資拉動作用有望提升、產業升級發展步伐加快、綠色智能轉型帶動增強、對外開放紅利繼續顯現和宏觀經濟政策不斷顯效。

▲ 國家統計局：短期經濟運行有壓力 全年仍能保持平穩增長

他指出，盡管受近期疫情影響，消費增長受到了一定抑制，但是消費恢復態勢不會改變，消費「壓艙石」作用仍會顯現。一季度，最終消費支出增長對經濟增長貢獻率是69.4%，仍然是三大需求中貢獻最大的。

隨著疫情影響逐步得到控制，就業優先政策持續發力，將促進居民消費能力和消費意願提升。同時，積極推動擴大新能源汽車、綠色智能家電等大宗消費，推動線上線下消費深度融合，發展消費新業態新模式，加快農村消費市場提質擴容，也都會有利於消費持續增長。

付凌暉說，總的看，中國產業體系全，超大規模市場空間廣，改革開放紅利多，經濟治理能力強，能夠有效應對各種風險挑戰。從全年看，中國經濟有望保持恢復發展態勢。對當前面臨的問題要高度重視，按照黨中央、國務院決策部署，繼續統籌好疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀政策實施力度，全力穩定宏觀經濟大盤，努力實現全年預期目標任務。

責任編輯：李冰琪