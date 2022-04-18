上海增逾2.2萬宗本土感染3名患者死亡 封控區今起一連四日開展「每日一檢」

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（17日）新增23,362宗本土感染病例，包括2,723宗確診及20,639宗無症狀感染。其中，上海報告2,417宗確診和19,831宗無症狀感染個案，感染總數達22,248宗。當地另新增3宗死亡個案，死者均為89歲以上，本身有高血壓等的長期病患。

上海市衛健委表示，封控區內今天（18日）起到21日，每天進行1次核酸檢測，全市同時再啟動為期半個月的環境消毒工作。

封控區一連4日開展核酸檢測

上海新增本土病例中，853人為無症狀感染者轉為確診，1,409宗確診和19,425宗無症狀感染病例在隔離管控中發現，其餘個案則在相關風險人群排查中發現。

另新增3宗死亡病例，是上海本輪疫情中首次有患者死亡。死者分別為兩女一男，年齡介乎89歲至91歲，同時合並急性冠脈綜合征、糖尿病、高血壓、腦梗後遺症等嚴重的基礎疾病，均未接種新冠肺炎病毒疫苗。入院後病情加重，搶救無效死亡，直接的死亡原因由基礎疾病導致。

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上海衛健委一級巡視員吳乾渝在疫情防控工作新聞發布會上公佈新一輪檢測安排。從本月15日開始對封控區、管控區內所有人員進行「抗原+核酸」組合檢測篩查，對防範區內所有人員進行抗原檢測篩查。

其中，封控區今天起到21日，每天進行1次核酸檢測；管控區於20日進行1次核酸檢測，18日、19日、21日各進行1次抗原檢測；防範區7日內進行2次抗原檢測，此前已完成第一次，21日再做餘下1次。

全市再啟動半個月消毒行動

此外，上海住房城鄉建設管理委副主任金晨表示，上海3月底啟動預防性的消毒專項行動，半個多月來全市共出動680萬人次，對包括建築工地、農貿市場、交通樞紐、學校、還有垃圾廂房、公共廁所等共計5萬多處場所和設施開展了預防性消毒。

當局近日將再度啟動為期半個月的環境消殺突擊行動，主要聚焦三大任務，分別是涉陽樓棟消殺全覆蓋、城市公共環境大沖洗、持續開展十大重點場所預防性消殺。

責任編輯：易燕丹

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