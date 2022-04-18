內地流行病學專家：動態清零是現階段最佳選擇 長者應儘快接種疫苗

上海近期的封閉式管理為市民生活帶來不便，令不少人質疑「動態清零」的疫情防控總方針，認為應放松疫情防控，與新冠病毒Omicron變異株「共存」。對此，上海交通大學醫學院公共衛生學院副教授徐剛表示，現階段應堅持「動態清零」政策，「無論從科學上來說，還是從經濟社會發展角度來看，這項政策都是現階段的最佳選擇。」

據《上觀新聞》報道，徐剛分析稱，上海是中國老齡化程度最高的城市，如果Omicron在市內大規模傳播，且不採取「霹靂手段」加以遏制，就可能造成大量的老年重症乃至死亡病例。此外，疫情發生後，如果不及時「動態清零」，一旦形成規模性反彈，醫療體系會面臨被擊穿的危險。

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另從經濟社會發展角度來看，上海作為國際化大都市，是國內人員流動、交通運輸的一個樞紐。如果上海在這輪疫情中不能實現「動態清零」，很可能讓病毒通過人和物向長三角乃至全國蔓延，對內地經濟社會發展造成越來越大的負面影響。徐剛認為，上海在這波疫情中必須堅持「動態清零」，才是確保長三角和全國經濟行穩致遠的良策。

新冠變異株非「大號流感」長者應接種疫苗

此外，徐剛從科學層面解釋稱，雖然很多人感染Omicron後產生的是輕症，但國內外的研究數據顯示，這種變異株對老年人，特別是沒有接種疫苗的老年人有很大殺傷力，病死率和重症率頗高，絕不是「大號流感」。

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他以香港第5波疫情為例，引援最新研究稱，60歲以上人群的死亡風險是30歲以下人群死亡風險的252倍，死者年齡中位數為86歲，96%的死亡病例在60歲以上。未接種疫苗的全人群病死率達到2.87%，未接種疫苗的80歲以上老人病死率高達15.68%。老年人接種2劑或3劑疫苗後，病死率降低至少10倍。這說明，持續提升老年人的疫苗接種率，是疫情防控的重要一環，可以與「動態清零」齊頭並進。

徐剛表示，雖然內地完成全程疫苗接種的60歲及以上人群佔比已達到84.35%左右，但仍有至少4000多萬老年人未完成全程接種，一些地區的老年人疫苗接種率還比較低，建議及時採取入戶接種等舉措，有效推進老年人全程基礎免疫接種和加強免疫接種工作，做到「應接盡接」。

責任編輯：易燕丹

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