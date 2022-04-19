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發改委：一季度經濟總體平穩實屬不易 政策效應將逐步顯現

經濟脈搏 10:53 2022/04/19

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中國首季國內生產總值（GDP）按年增長4.8%，超過市場預期，但距5.5%左右的年度目標有較大距離，國家發改委發言人孟瑋周二（19日）表示，一季度經濟發展保持總體平穩，「實屬不易」。中國經濟面臨的「三重壓力」在工業領域依然突出，恢復不均衡不穩固。

發改委稱，3月以來，由於國內疫情多發，特別是有些突發因素超出預期，給經濟平穩運行帶來更大不確定性和挑戰。但疫情對國內需求的影響是階段性的。隨著疫情得到有效管控、政策效應逐步顯現，正常經濟秩序將快速恢復，經濟運行會回歸正常軌道。

發改委指出，前期受疫情影響較大的深圳等地，目前已陸續恢復正常生產生活秩序，消費、投資需求都在逐步回升，這說明企業適應形勢變化的能力很強。發改委強調，中國經濟發展的韌性很強，長期向好的基本面沒有改變。

發改委表示，下一步將加大助企紓困力度。在精準落實疫情防控舉措的基礎上，全力做好物流保通保暢工作。此外還將堅決守好民生底線，重點是落實落細就業優先政策。切實加強重要民生商品保供穩價，保障好困難群眾基本生活。後續，將密切跟踪研判國內外形勢發展變化，針對可能遇到的各種不確定性，制定完善各類應對預案，加強政策儲備，及時出台有力措施，確保經濟運行在合理區間。

預計年內PPI總體回落  做好大宗商品保供穩價

發改委提到，近一段時間，受地緣政治等因素影響，國際大宗商品市場波動加劇，價格明顯上漲。中國經濟已深度融入世界經濟，部分大宗商品外採比例比較高，國際價格上漲客觀上會帶來輸入性影響，加大國內PPI上行的壓力。但隨著保供穩價政策效果持續顯現，疊加高基數效應，預計年內PPI總體回落的態勢不會改變。

發改委指，下一步將全力做好大宗商品保供穩價工作。密切跟踪大宗商品市場和價格走勢，持續加強監測分析，做到及時發現問題、及時研判形勢、及早應對處置。切實保障市場供應，加快優質產能釋放，加強價格和儲備政策協調聯動，發揮儲備調節作用，強化儲備和進出口調節。強化市場預期引導，及時發布市場信息，加大市場監管力度，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格、散佈虛假信息等違法違規行為，堅決遏製過度投機炒作。

另外，發改委指出，目前中國糧食供應充足、價格平穩，糧食安全總體有保障。

受疫情等影響 中國首季GDP按年增4.8%（更新版）

國家統計局：短期經濟運行有壓力 全年仍能保持平穩增長

責任編輯：蒯宇澄

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