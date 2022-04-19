內地增逾2.1萬宗本土感染 上海佔九成五另再多7人病亡

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（18日）新增21,484宗本土病例，包括3,297宗確診及18,187宗無症狀感染。重災區上海佔95%，新增20,416宗本土病例；另再多7名患者死亡，其中六人是75歲以上，全部有糖尿病及高血壓等慢性病。

據上海衛健委通報，新增本土病例包括3,084宗確診及17,332宗無症狀感染個案，其中974人為無症狀感染者轉為確診，1,894宗確診和16,998宗無症狀感染病例在隔離管控中發現，其餘個案則在相關風險人群排查中發現。

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當地另新增7宗死亡病例，是連續第二日出現死亡個案。死者年齡介乎60歲至101歲，其中6人為75歲以上，有冠心病、糖尿病、高血壓等嚴重的基礎疾病。60歲死者則有創傷性腦疝、創傷性硬膜下出血、多發性大腦挫裂傷、創傷性蛛網膜下腔出血、中樞性尿崩症。上述7人均未接種新冠肺炎病毒疫苗，入院後病情加重，經搶救無效死亡，直接的死亡原因由基礎疾病導致。

上海封控區連續3日開展核酸篩查

上海市委常委、常務副市長吳清今日（19日）通報近期核酸篩查情況稱，4月15日以來已累計完成核酸篩查3,700餘萬人次。從今日開始，全市還將連續三天在封控區開展核酸篩查，並將於20日同時在封控區和管控區進行核酸篩查。

吳清表示，目前，全市每天最大檢測能力達到近500萬管。當局另配置兩千餘輛的樣本轉運車，加快樣本轉運速度；並不斷完善核酸篩查的信息系統，充分發揮數據挖掘與分析功能，實現對篩查資源的統籌調配和實時調度。

此外，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝介紹，今天出院出艙23,286宗，超過新增陽性感染者人數。

責任編輯：易燕丹

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