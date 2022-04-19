  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (二) 12:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地增逾2.1萬宗本土感染 上海佔九成五另再多7人病亡

社會熱點 10:55 2022/04/19

分享：

分享：

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（18日）新增21,484宗本土病例，包括3,297宗確診及18,187宗無症狀感染。重災區上海佔95%，新增20,416宗本土病例；另再多7名患者死亡，其中六人是75歲以上，全部有糖尿病及高血壓等慢性病。

據上海衛健委通報，新增本土病例包括3,084宗確診及17,332宗無症狀感染個案，其中974人為無症狀感染者轉為確診，1,894宗確診和16,998宗無症狀感染病例在隔離管控中發現，其餘個案則在相關風險人群排查中發現。

路透指上海設下目標：4月20日疫情社會面清零

上海增逾2.2萬宗本土感染3名患者死亡 封控區今起一連四日開展「每日一檢」

當地另新增7宗死亡病例，是連續第二日出現死亡個案。死者年齡介乎60歲至101歲，其中6人為75歲以上，有冠心病、糖尿病、高血壓等嚴重的基礎疾病。60歲死者則有創傷性腦疝、創傷性硬膜下出血、多發性大腦挫裂傷、創傷性蛛網膜下腔出血、中樞性尿崩症。上述7人均未接種新冠肺炎病毒疫苗，入院後病情加重，經搶救無效死亡，直接的死亡原因由基礎疾病導致。

上海封控區連續3日開展核酸篩查

上海市委常委、常務副市長吳清今日（19日）通報近期核酸篩查情況稱，4月15日以來已累計完成核酸篩查3,700餘萬人次。從今日開始，全市還將連續三天在封控區開展核酸篩查，並將於20日同時在封控區和管控區進行核酸篩查。

吳清表示，目前，全市每天最大檢測能力達到近500萬管。當局另配置兩千餘輛的樣本轉運車，加快樣本轉運速度；並不斷完善核酸篩查的信息系統，充分發揮數據挖掘與分析功能，實現對篩查資源的統籌調配和實時調度。

此外，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝介紹，今天出院出艙23,286宗，超過新增陽性感染者人數。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海發布工業企業復工復產指引 保障產業鏈供應鏈安全穩定
2022/04/17
上海發布工業企業復工復產指引 保障產業鏈供應鏈安全穩定
【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三
2022/04/17
【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三
路透指上海設下目標：4月20日疫情社會面清零
2022/04/17
路透指上海設下目標：4月20日疫情社會面清零
上海增逾2.2萬宗本土感染3名患者死亡 封控區今起一連四日開展「每日一檢」
2022/04/18
上海增逾2.2萬宗本土感染3名患者死亡 封控區今起一連四日開展「每日一檢」

你可能感興趣

上海發布工業企業復工復產指引 保障產業鏈供應鏈安全穩定
11:39 2022/04/17
上海發布工業企業復工復產指引 保障產業鏈供應鏈安全穩定
【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三
12:02 2022/04/17
【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三
路透指上海設下目標：4月20日疫情社會面清零
18:03 2022/04/17
路透指上海設下目標：4月20日疫情社會面清零
疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 上海 中國

上一篇文章

「動態清零」再受質疑 吳尊友強調不等同封控和零感染

下一篇文章

內地流行病學專家：動態清零是現階段最佳選擇 長者應儘快接種疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地線上醫療平台提醒：別吃連花清瘟預防新冠
內地線上醫療平台提醒：別吃連花清瘟預防新冠
上海增逾2.2萬宗本土感染3名患者死亡 封控區今起一連四日開展「每日一檢」
上海增逾2.2萬宗本土感染3名患者死亡 封控區今起一連四日開展「每日一檢」
央視畫面中上海物資供應為擺拍？ 官方闢謠：是真實情況（有片）
央視畫面中上海物資供應為擺拍？ 官方闢謠：是真實情況（有片）
內地流行病學專家：動態清零是現階段最佳選擇 長者應儘快接種疫苗
內地流行病學專家：動態清零是現階段最佳選擇 長者應儘快接種疫苗
路透指上海設下目標：4月20日疫情社會面清零
路透指上海設下目標：4月20日疫情社會面清零
【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三
【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款