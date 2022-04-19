瑞銀美銀均調低中國今年GDP預測至4.2% 料更多穩增長政策出台

中國首季國內生產總值（GDP）按年增長4.8%，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，中國疫情拖累3月增長勢頭放緩，且對4月和二季度下行壓力可能更大，考慮到經濟下行壓力加劇，將今年GDP增長預測從此前的5%下調至4.2%。投行美銀發表亦將中國今年的GDP增長基線預測下調至4.2%，最悲觀增速為3.5%，主要關注內地對新冠疫情的防控措施帶來的干擾，該行預期內地短期內會推出更有效的政策放寬包括降息及放寬房地產限購等。

指4月消費可能下降8至10% 工業生產亦走弱

瑞銀汪濤表示，最近愈來愈多的地區在發現確診病例後立即收緊防疫措施。在4月前17天，國內客流量和貨物運輸量均大幅下降，尤其是長三角地區普遍出現交通物流延誤和停工停產。政府正在努力改善交通運輸堵塞和生產擾動狀況，但目前還沒有調整當前防疫政策的跡象。4月份社會消費品零售可能按年下降8至10%，服務業消費跌幅可能更大，而工業生產、出口和房地產活動所受影響可能明顯超過3月。

該行又預計4月工業生產可能大幅走弱，並且如果海外訂單因此而轉移到其他經濟體，則可能令二季度整體工業生產持續承壓。即便假設接下來幾天物流情況顯著改善、生產活動逐漸恢復，防疫政策可能額外拖累4月整體工業生產4至6個百分點，拖累出口走弱3至5個百分點，房地產銷售和建設也會受到影響。

料二季度GDP按年增長3.3%

她表示，考慮到經濟下行壓力加劇，將2022年GDP增長預測從此前的5%下調至4.2%。預計二季度GDP較一季度環比小幅下跌（按年增長3.3%），假設下半年防疫限制措施有所放鬆，經濟增長勢頭或將反彈。

她又預計，更多的政策支持會出台穩增長，主要包括加大基建投資、促進信貸增長和放鬆房地產政策。但認為政府並不會「不惜一切代價」實現5.5%的經濟增長目標，短期內也不會調整防疫政策。

汪濤同時下調今年居民消費價格指數(CPI)預測至2.4%，並預計人民幣兌美元進一步走弱。她指出雖然央行不會坐視滙率大幅貶值、且在岸市場利率的下行空間有限，但資本外流可能有所加劇，人民幣面臨一定貶值壓力。她預計年底人民幣兌美元滙率將走弱至6.6。

美銀料次季經濟受較大衝擊 第三季回升

此外，美銀將中國今年實質GDP增長預測由4.8%下調至4.2%，這是基於該行預期現時在長三角一帶的封控措施持續至5月，以及假設其他主要城市或製造業中心沒有進一步的全面封城。這樣經濟活動在第二季可能受到較大衝擊，但自第三季起將溫和回升。

美銀稱，若內地新冠疫情演變成預測的悲觀情景，更多的主要經濟中心部分或全部封控，對增長造成的衝擊可能會變得更加嚴重和持久。 在這情況下，即使立即放寬政策，預計今年實質GDP增長將進一步放緩至3.5%。

渣打銀行亦將中國中國第二季GDP增長預測由5%調低至3.5%，全年GDP增長預測由5.3%下調至5%，指封控措施造成的損失日益嚴重。巴克萊也將全年GDP預測由4.5%下調至4.3%，因預料疫情造成的影響將延長。

此前星展集團已下調對中國經濟增長的預測，從5.3%降至4.8%。

受疫情等影響 中國首季GDP按年增4.8%（更新版）

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責任編輯：蒯宇澄

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