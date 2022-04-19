瑞銀調低中國今年GDP預測至4.2% 料更多穩增長政策出台

中國首季國內生產總值（GDP）按年增長4.8%，超過市場預期，但距5.5%左右的年度目標有較大距離，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，中國疫情拖累3月增長勢頭放緩，且對4月和二季度下行壓力可能更大，考慮到經濟下行壓力加劇，將今年GDP增長預測從此前的5%下調至4.2%。

指4月消費可能下降8至10% 工業生產亦大幅走弱

汪濤表示，最近愈來愈多的地區在發現確診病例後立即收緊防疫措施。在4月前17天，國內客流量和貨物運輸量均大幅下降，尤其是長三角地區普遍出現交通物流延誤和停工停產。政府正在努力改善交通運輸堵塞和生產擾動狀況，但目前還沒有調整當前防疫政策的跡象。4月份社會消費品零售可能按年下降8至10%，服務業消費跌幅可能更大，而工業生產、出口和房地產活動所受影響可能明顯超過3月。

該行又預計4月工業生產可能大幅走弱，並且如果海外訂單因此而轉移到其他經濟體，則可能令二季度整體工業生產持續承壓。即便假設接下來幾天物流情況顯著改善、生產活動逐漸恢復，防疫政策可能額外拖累4月整體工業生產4至6個百分點，拖累出口走弱3至5個百分點，房地產銷售和建設也會受到影響。

料二季度GDP按年增長3.3%

她表示，考慮到經濟下行壓力加劇，將2022年GDP增長預測從此前的5%下調至4.2%。預計二季度GDP較一季度環比小幅下跌（按年增長3.3%），假設下半年防疫限制措施有所放鬆，經濟增長勢頭或將反彈。

她又預計，更多的政策支持會出台穩增長，主要包括加大基建投資、促進信貸增長和放鬆房地產政策。但認為政府並不會「不惜一切代價」實現5.5%的經濟增長目標，短期內也不會調整防疫政策。

汪濤同時下調今年居民消費價格指數(CPI)預測至2.4%，並預計人民幣兌美元進一步走弱。她指出雖然央行不會坐視滙率大幅貶值、且在岸市場利率的下行空間有限，但資本外流可能有所加劇，人民幣面臨一定貶值壓力。她預計年底人民幣兌美元滙率將走弱至6.6。

此外，渣打銀行亦將中國中國第二季GDP增長預測由5%調低至3.5%，全年GDP增長預測由5.3%下調至5%，指封控措施造成的損失日益嚴重。巴克萊也將全年GDP預測由4.5%下調至4.3%，因預料疫情造成的影響將延長。

受疫情等影響 中國首季GDP按年增4.8%（更新版）

發改委：一季度經濟總體平穩「實屬不易」 政策效應將逐步顯現

責任編輯：蒯宇澄

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