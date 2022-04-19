「動態清零」再受質疑 吳尊友強調不等同封控和零感染

上海疫情持續且亂象頻發，質疑「動態清零」政策的輿論也越來越多。中疾控流行病學首席專家吳尊友昨夜（18日）發文指，社會上對「動態清零」存在多種誤解，強調「動態清零」不等同與零感染，亦不等同封控及全民檢測。

吳尊友在微博發文表示，近期國內有些人對繼續堅持「動態清零」沒有了信心，甚至有人把「動態清零」與「零感染」混淆，認為現階段針對新的疫情形勢，「動態清零」不可能實現。

疫情發生與清零是在不斷變化的

他再解讀「動態清零」的含義：「清零」就是從有到無的過程，就是把疫情消滅的過程。但是，這個消滅，僅僅指某地某時刻發生的某一起疫情，並不是指廣義的全國範圍的總疫情。「動態」就是疫情發生與清零是在不斷變化的。根本宗旨就是發現一起疫情，撲滅一起疫情，不讓疫情在當地「生根」。

他指出，「動態清零」的靈魂就是發現早，控制早，把每起疫情，消滅在萌芽中，核心就是斬斷傳播鏈。

吳尊友表示，「動態清零」強調的是社會層面感染者清零，不要求疫情所在地沒有感染者。

只要疫情發現的早就不需要封控和全員核酸

他又指，一些人把動態清零的措施，與封控措施、全員核酸篩查等同起來，是一種誤解。他表示，動態清零採取的措施，取決於疫情發現的階段，如果發現的早，只需要隔離治療病人，加上隔離觀察密切接觸者，就能夠實現清零；只要疫情發現的早，傳播鏈清楚，順著傳播鏈，把密切接觸者發現出來，就沒有必要做全員核酸篩查。

他還表示，還有一種誤解是覺得動態清零影響經濟，他認為，動態清零，才能最大限度地為經濟建設保駕護航。又指，若疫情嚴峻採取封控措施，根據數學模型專家初步分析，動態清零策略對當地GDP的影響，僅相當於非動態清零策略對經濟影響的一半。

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責任編輯：袁瑋婧