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工信部：按「一企一策」 積極有序推進重點企業復工復產

經濟脈搏 11:42 2022/04/19

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上海新冠疫情持續，供應鏈問題受到關注。據中國網，工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長羅俊傑今日（19日）表示，多措並舉，保障產業鏈供應鏈暢通穩定。工信部將按「一企一策」， 積極穩妥有序推進重點企業復工復產。

今日國新辦就2022年一季度工業和信息化發展情況舉行新聞發布會。會上，羅俊傑指出，要完善重點產業鏈供應鏈「白名單」制度，建立汽車、集成電路、消費電子、裝備製造、農用物資、食品、醫藥等涉及國計民生的重點產業鏈龍頭企業日調度機制，發揮產業鏈供應鏈暢通協調平台的作用。

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針對上海的情況，羅俊傑介紹，已經向上海等抗疫的前方派駐了工作組，部領導帶隊，將加強前後方協同、強化部省聯動，保障重點企業穩定生產和重點產業鏈運轉順暢。堅持對各類企業一視同仁，予以支持幫扶。

工信部：按「一企一策」 積極有序推進重點企業復工復產

工信部：努力做到原料運得進、產品運得出

他續指，工信部按照「一企一策」「一園一策」來組織生產，積極穩妥有序推進重點企業復工復產，包括指導地方簡化審批流程，充分用好大數據的作用，來推動更多工人復工復產。將加強部門聯動和政策協同，及時協調解決企業物流運輸中的問題訴求，努力做到「原料運得進、產品運得出」。

此外，上海市委常委、常務副市長吳清介紹，長三角將優化供應鏈保供「白名單」，推動全產業鏈式協同復工復產。

責任編輯：李冰琪

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