Tesla上海工廠復工 供應商閉環生產配件

有市場消息指，Tesla（特斯拉）其於上海超級工廠於昨日（18日）起恢復生產，並採取閉環式管理，供應商在閉環條件下進行Tesla配件生產。

據上觀新聞報道，通過無人機可以看到，Tesla工廠內部已有拖着行李的員工報到，同時還有幾位員工正在移動特斯拉Model3的車架，少量車輛在廠區內行進，廠區內停滿了等待交付的特斯拉車輛。

報道引述臨港地區一位特斯拉供應商透露，他們正在閉環條件下進行Tesla配件生產。

外媒引述特斯拉發給員工的備忘錄顯示，Tesla將向每位員工提供一個睡袋和床墊。鑒於沒有專門建造的宿舍，員工將被要求在指定區域睡覺，還將有其他空間用於淋浴、娛樂及用膳。另外，入廠後前三天全員連續三天進行核酸檢測，每天檢查兩次體溫，每天洗手四次。報道引述知情人士表示，公司將為員工提供三餐以及每天約400元人民幣的津貼，至於實際金額則將取決於職位和級別。

3月28日，Tesla中國稱，特斯拉始終堅持履行防疫主體責任，嚴格落實各項疫情防控要求，隨時根據政府的防疫政策來安排工作。

據彭博報道，Tesla在3月28日停止了上海工廠的生產，創下2019年該工廠營運以來最長的停工時間，估計損失的產量約逾4萬輛。

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責任編輯：袁瑋婧