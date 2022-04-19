上海保供物資現劣質肉 兩名相關幹部被免職

上海因疫情目前處於封控狀態，上海一個區內保供物資出現劣質豬肉。上海市該區兩名幹部因在發放保供物資過程中存在失職瀆職問題，被立案調查後免職。

據「廉潔上海」微信公眾號消息，上海市閔行區梅隴鎮副鎮長任偉萍、經濟發展辦公室主任栗爽，在發放保供物資過程中存在失職瀆職問題，致使不合格豬肉產品發放給社區居民，造成嚴重不良影響。

兩人均被黨紀政務立案，接受進一步調查，並按程序分別被免去副鎮長、經濟發展辦公室主任職務。

另據上海市公安局微信公號「警民直通車上海」今日消息，閔行區梅隴鎮有疫情防控社區居民近日反映，該鎮發放的第四批生活保障物資中，部分豬肉存在質量問題。

▲ 劣質豬肉圖（上海市公安局提供）

保供豬肉物資存在變質變味等問題

案件詳情為，2022年4月9日，梅隴鎮鎮政府與上海咨渝實業有限公司簽訂《保供協定》，約定由該公司於4月15日前提供豬肉產品11萬份，涉及採購金額760萬多元人民幣。期間，犯罪嫌疑人張某（男，38歲）、王某霞（女，37歲）、張某科（男，30歲）通過許某潔（女，34歲）採購300多萬元人民幣的豬肉後陸續運抵閔行區梅隴鎮。

在統一發放給轄區居民過程中發現凍豬肉產品中存在肥肉過多、品相不佳、多為邊角料且變質變味等問題。發現該情況後，梅隴鎮鎮政府立即叫停了該批物資的發放，並通報公安機關和市場監督管理部門開展調查。

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經公安機關查明，犯罪嫌疑人張某、許某潔、張某科等人在明知提供的保供產品存在品質問題的情況下，仍以次充好，以正常市場價格銷售，且數額較大。王某霞則在明知上述人員銷售偽劣產品的情況下，仍為其提供資金支援，起到幫助作用。

目前，相關犯罪嫌疑人因涉嫌銷售偽劣產品罪已被閔行警方依法採取刑事強制措施，案件在進一步審理中。

責任編輯：李冰琪