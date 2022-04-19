上海疫情現曙光？出院出艙2.3萬人超過新增陽性人數

上海市疫情緩和初露曙光，周一（18日）新增陽性感染者連續第二日下降至2.04萬宗，當日出院及解除醫學觀察合計近2.33宗，超過新增陽性病例，為近期上海疫情爆發後首現。上海市常務副市長吳清表示，今日（19日）起還將連續三日開展封控區核酸篩查。

上海市委常委、常務副市長吳清通報近期核酸篩查情況稱，4月15日以來已累計完成核酸篩查3,700餘萬人次。從今日開始，全市還將連續三天在封控區開展核酸篩查，並將於20日同時在封控區和管控區進行核酸篩查。

吳清表示，在每一輪核酸檢測結果出來之後，會組織專家及時對數據進行分析，從而科學畫定區域核酸檢測的範圍，不斷完善疫情防控策略，包括重新劃定調整封控區、管控區和防範區。

長三角「三省一市」推協同復工復產

復工復產方面，他指出，近一段時間以來，長三角地區蘇、浙、皖三省和各重點城市組建工作專班，積極對接上海重點企業提出的配套供應訴求，全力協調產業鏈上下游企業生產、供應對接，暢通核心零部件、關鍵原材料等跨省市運輸，支持重點企業持續生產。

他舉例指，江蘇省泰州市支持幫助上汽集團、特斯拉（Tesla）公司在當地的供應鏈企業復工復產並辦理運輸通行證。蘇州、泰州等地為上海華虹、中芯國際等集成電路製造企業車輛進出當地提取原料給予重要的通行便利。



吳清又指，三省一市將進一步優化供應鏈保供「白名單」，推動跨省市名單共享和雙向互認，抓緊在長三角地區試行建立重點產業鏈供應鍊及其異地配套供應企業「白名單池」制度，共同保障推動長三角全產業鍊式協同復工復產。

內地《證券時報》引述上汽集團臨港基地相關負責人稱，臨港乘用車工廠已完成復工復產壓力測試下的首台車下線，並計劃自今日開始採取單班工作制。

相關負責人指出，工廠將計劃採取單班工作制，如果供應鏈能保持穩定，也希望能逐步爬坡，盡快回到疫情前的排班制。

Tesla等車企上海工廠復工 供應商閉環生產配件

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責任編輯：蒯宇澄

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