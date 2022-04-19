上海外賣小哥橋洞下打地鋪惹議 外賣平台稱有提供住宿（有片）

上海封控持續，近日有上海官方媒體拍攝了睡在橋洞下的外賣小哥，在網上引起熱議，外賣平台餓了麼、美團今日（19日）分別回應指有為外賣員提供住宿。

據上海人民廣播電台報道，滿城飛奔的外賣小哥封控中回不了所居住的小區，有一些只能在路邊將就過夜。上海武寧路橋下一家亮着燈的咖啡館門外，每晚會有幾十位小哥打地鋪。

只見深夜11點多，橋洞下有十幾個外賣小哥有的席地而睡，有的正在吃泡麵，甚至還有鍋具、雞蛋、食用油、調味品等煮食物品。他們的車就停放在旁邊。

有外賣小哥表示，自己出來時小區已經明確說不可以再回去住，酒店也沒說能收留他們，沒有辦法只能睡在橋洞下。亦有外賣小哥表示，這裡最多時有五六十人。

外賣小哥亦分享，目前因為有團購服務，每天單量在4、50單，只可以賺幾百塊人民幣。有外賣小哥指，在接單時想順便買幾個饅頭，商店也不賣，超市的泡麵則不能單桶銷售，必須整箱。

該視頻呈現的外賣小哥處境令人倍感心酸，在網上引起廣泛關注。

餓了麼稱有住宿補貼

據澎湃新聞報道，餓了麼相關負責人表示，平台規定，「團隊騎手」可以由站長統一安排食宿，如果部分騎手不習慣或不接受統一住宿，可以獲得住宿補貼，具體補貼金額不方便對外，騎手可以聯繫各自的站長或配送經理了解具體的保障措施。

該負責人還說，自上海實施封控管理以來，餓了麼持續提供應急住宿，已經合作了首批數十家酒店支持騎手可免費入住。若遇到住宿、核酸檢測等問題，均可撥打反饋，由平台協調解決。

美團外賣表示，3月29日，其聯合多家愛心企業推出愛心酒店、宿舍、場館供跑單騎手住宿。上述視頻的中的美團騎手是剛入職一個月的新騎手，對住宿申請流程不是很了解，所以選擇自行解決，目前，已經尋找到該名騎手並安排到愛心酒店住宿。

美團稱，也有一部分騎手認為住宿資源地址較遠，放棄入住。平台一方面加強宣導，努力與不願入住的騎手溝通協調，並提供睡袋帳篷作為基礎保障，一方面正努力協調更多資源，方便騎手在跑單的同時得到更好的休息。目前，所有酒店和休息場所都需經過有關部門審批後方可滿足入住使用，由於目前上海的住宿資源有限，平台也在有關部門指導下加大尋找力度，尋找更多場地滿足更多騎手的住宿需求。

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責任編輯：袁瑋婧