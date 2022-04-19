張庭夫婦在內地直播事業涉及違法傳銷，其所經營電商「上海達爾威貿易有限公司」名下位於上海市浦東新區96間房產被查封，價值人民幣17億元。

澎湃新聞報道稱，達爾威公司名下全資子公司上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘億網實業有限公司等2家公司所持有的上海市浦東新區江耀路28號96間房產被查封，查封申請人為石家莊市裕華區市場監督管理局。

有知情的權威人士說：「這些房產的產權被查封了，不能進行交易、產權抵押，但達爾威公司仍可正常使用，下一步應該要等石家莊市裕華區市監局做出處罰決定後再進行處理。」

▲ 張庭夫婦涉傳銷名下上海96套房產被查封 價值17億元

這些房產由達爾威公司在2020年購入，同年10月林瑞陽、張庭、陶虹、明道等藝人曾經參觀這棟即將完工的大樓，林瑞陽更於12月以購入新大樓作為宣傳頭條。

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張庭夫婦旗下公司早前涉嫌傳銷被罰2097萬

報道提到，由湖北保康縣市場監督管理局出具的達爾威公司處罰決定書內容顯示，達爾威公司在2018年1月1日至2021年7月期間發展紅卡會員65萬人，紅卡主管業務收入約91億餘元，獲利1927萬元。

達爾威公司作為傳銷行為的發起、組織、策畫、管理者，因為構成組織策劃傳銷違法行為被罰沒2097萬元；被查封的96間房產正值其組織策劃傳銷期間購買。目前湖北保康尚未公開認定達爾威公司傳銷的相關文件。

湖北省市場監督管理局新聞中心工作人員回應，按照相關的進展、自己的節奏，會依法來公開這個事情。

達爾威公司旗下品牌「TST庭秘密」由林瑞陽、張庭夫婦於2013年創立，主打化妝品、護膚品等品項，主要透過線上商城「庭秘密APP」和線下實體店O2O（Online To Offline）方式進行產品銷售。

責任編輯：李冰琪

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